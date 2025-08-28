ninth class girl student gave birth to child in School Toilet Yadgir district In Karnataka कर्नाटक में 9वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, आवासीय विद्यालय में मचा हड़कंप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsninth class girl student gave birth to child in School Toilet Yadgir district In Karnataka

कर्नाटक में 9वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, आवासीय विद्यालय में मचा हड़कंप

कर्नाटक के यादगिर जिले के शाहपुर में एक आवासीय विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा के शौचालय में एक शिशु को जन्म देने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है

Varta यादगिरThu, 28 Aug 2025 03:05 PM
share Share
Follow Us on
कर्नाटक में 9वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, आवासीय विद्यालय में मचा हड़कंप

कर्नाटक के यादगिर जिले के शाहपुर में एक आवासीय विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा के शौचालय में एक शिशु को जन्म देने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि छात्रा और शिशु, दोनों को शाहपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं।

स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप

वहीं, कर्नाटक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शशिधर कोसांबे ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआत में मामले को दबाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन मामला आयोग की नजर में आ गया, जिसके बाद आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की और स्कूल का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

बाल-विवाह का हो सकता है मामला

विद्यालय प्रशासन ने लड़की के गर्भवती होने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि संभवत: यह बाल विवाह का मामला हो सकता है। साथ ही विद्यालय प्रशासन ने बताया कि उन्होंने लड़की के माता-पिता को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है।

विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

कोसांबे ने इसे विद्यालय प्रशासन की लापरवाही बताया और कहा कि यह न सिर्फ लड़की की निजता का हनन है, बल्कि इससे लड़की का स्वास्थ्य भी गंभीर रुप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि आयोग ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत वार्डन, कक्षा के शिक्षक और विद्यालय के नर्स पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की है।

Karnataka India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।