ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को बड़ा सम्मान, वीर चक्र से किया जाएगा सम्मानित

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान भारत ने कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराए थे।

भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे जाबाजों को बड़ा सम्मान देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। सरकार की तरफ से 15 अगस्त को पूर्व संध्या पर इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि वीर चक्र भारत में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य अवॉर्ड है। इसे धरती, जल और आकाश में दुश्मन के खिलाफ असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए दिया जाता है।

इससे पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने बीते मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में दर्जनों आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस दौरान भारतीय एयरफोर्स के इन अधिकारियों ने आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया था। अब सरकार इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे लड़ाकू पायलटों सहित नौ जवानों को वीर चक्र से सम्मानित करने जा रही है।