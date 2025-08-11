'निमिषा प्रिया को माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी', मृतक के भाई ने तीसरी बार दी याचिका

निमिषा को वर्ष 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है। निमिषा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

केरल की नर्स निमिषा प्रिया जिस शख्स की हत्या के जुर्म में यमन की जेल में कैद है, उस मृतक के भाई ने तीसरी बार याचिका दायर कर निमिषा प्रिया को फांसी देने की मांग की है। मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उसने निचली अदालत द्वारा निमिषा को दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग को लेकर यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल (एजी) से तीसरी बार आवेदन दिया है और उनसे मुलाकात की है।

फत्ताह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखा एक पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिस पर कथित तौर पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में तलाल की हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया है और निमिषा प्रिया को तत्काल सजा देने की मांग की गई है।

16 जुलाई को होनी थी फांसी बता दें कि निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख पहले 16 जुलाई मुकर्रर की गई थी लेकिन बाद में राजनयिक और धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे स्थगित कर दिया गया है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली 38 वर्षीय नर्स मिनिषा प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया है। निमिषा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।