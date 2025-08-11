Nimisha Priya sentence Row Brother of Yemeni man Talal Abdo Mahdi made third plea for her death execution 'निमिषा प्रिया को माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी', मृतक के भाई ने तीसरी बार दी याचिका, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNimisha Priya sentence Row Brother of Yemeni man Talal Abdo Mahdi made third plea for her death execution

'निमिषा प्रिया को माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी', मृतक के भाई ने तीसरी बार दी याचिका

निमिषा को वर्ष 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है। निमिषा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोच्चिMon, 11 Aug 2025 06:29 AM
share Share
Follow Us on
'निमिषा प्रिया को माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी', मृतक के भाई ने तीसरी बार दी याचिका

केरल की नर्स निमिषा प्रिया जिस शख्स की हत्या के जुर्म में यमन की जेल में कैद है, उस मृतक के भाई ने तीसरी बार याचिका दायर कर निमिषा प्रिया को फांसी देने की मांग की है। मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उसने निचली अदालत द्वारा निमिषा को दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग को लेकर यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल (एजी) से तीसरी बार आवेदन दिया है और उनसे मुलाकात की है।

फत्ताह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखा एक पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिस पर कथित तौर पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में तलाल की हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया है और निमिषा प्रिया को तत्काल सजा देने की मांग की गई है।

16 जुलाई को होनी थी फांसी

बता दें कि निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख पहले 16 जुलाई मुकर्रर की गई थी लेकिन बाद में राजनयिक और धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे स्थगित कर दिया गया है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली 38 वर्षीय नर्स मिनिषा प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया है। निमिषा ने कथित तौर पर अपने पासपोर्ट को वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें:निमिषा प्रिया केस में 3 लोगों पर रिहाई लटकाने का आरोप, एक MLA पर भी फोड़ा ठीकरा
ये भी पढ़ें:निमिषा को तुरंत मौत की सजा दो, तलाल का भाई बोला; ब्लड मनी का रास्ता भी बंद
ये भी पढ़ें:क्या यमन में रद्द हो गई निमिषा प्रिया की फांसी की सजा? सरकार ने बता दिया सच
ये भी पढ़ें:बेटी के साथ यमन पहुंचे निमिषा प्रिया के पति, हूती प्रशासन को क्यों किया शुक्रिया

सना की एक जेल में बंद है निमिषा

साल 2020 में, एक यमनी अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी। वह वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। इस मामले में पीड़ित परिवार ब्लड मनी (मुआवजा) लेने से भी इनकार कर चुका है।

Kerala
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।