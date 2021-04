सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सभी के टीकाकरण की मांग की है। हमने दो बार कहा है कि कम से कम सभी अडल्ट लोगों को टीका लगना ही चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण के लिए कैंप भी लगाए जाने चाहिए। सिर्फ हेल्थकेयर संस्थानों में ही ऐसा नहीं होना चाहिए।- सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री

CM had written to Centre that vaccination should be opened for all. We've made 2 more requests that vaccination should be allowed at least for all adults. Secondly, it should be allowed even at camp settings & not only at health care facilities: Delhi Health Minister#COVID19 pic.twitter.com/ECGyNY11TR