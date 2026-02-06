व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पर NIA का एक्शन, अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी

संक्षेप: इस जांच की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई, जब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना के बाद 'व्हाइट कॉलर' आतंक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें डॉक्टरों का समूह शामिल था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की। यह कार्रवाई 'व्हाइट कॉलर' आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ी है। एनआईए की टीम ने कॉलेज परिसर में तलाशी ली, जो मुख्य रूप से एक डॉक्टर के लॉकर से राइफल बरामद होने से संबंधित है। इस मॉड्यूल को व्हाइट कॉलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षित पेशेवर जैसे डॉक्टर, टेक्नीशियन और अन्य सभ्य समाज के लोग शामिल थे, जो सामान्य आतंकवादियों से अलग थे। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों और अन्य सबूतों की तलाश की गई, ताकि इस नेटवर्क के गहरे संबंधों का पता लगाया जा सके।

इस जांच की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई, जब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना के बाद 'व्हाइट कॉलर' आतंक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें डॉक्टरों का समूह शामिल था। गिरफ्तार लोगों में डॉ. आदिल अहमद रदर प्रमुख है, जो जीएमसी अनंतनाग में पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका था। उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई, जहां वह एक निजी अस्पताल में काम कर रहा था। उसके लॉकर से AK-56 राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ, जिसके बाद मामला एनआईए को सौंपा गया। इस मॉड्यूल से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए।

कई चौंकाने वाले खुलासे

डॉ. आदिल अहमद रदर कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपोरा का रहने वाला है और उसने श्रीनगर के जीएमसी से एमबीबीएस किया था। जांच में पता चला कि वह जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा था और दिल्ली विस्फोट में शामिल था। मॉड्यूल में अन्य डॉक्टर जैसे डॉ. मुजामिल अहमद गनाई और डॉ. शाहीन सईद भी शामिल थे। ये लोग पिछले चार वर्षों से सक्रिय थे और वैश्विक कॉफी चेन जैसे लक्ष्यों पर हमले की साजिश रच रहे थे, मुख्य रूप से इजराइल-गाजा संघर्ष से प्रेरित होकर। कुछ सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने पर जोर दिया था।

आतंकवाद का नया रूप