Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNIA to soon file chargesheet in Pahalgam terror attack whose names are included
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकवादी हमले में NIA जल्द दायर करेगी चार्जशीट, किसके नाम शामिल

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकवादी हमले में NIA जल्द दायर करेगी चार्जशीट, किसके नाम शामिल

संक्षेप: Pahalgam Terror Attack: NIA ने यह साफ नहीं किया है कि वह जांच के लिए और समय और बाशिर अहमद जोथार, परवेज अहमद जोथार की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे या नहीं। बाशिर और परवेज को तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Thu, 30 Oct 2025 06:11 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pahalgam Terror Attack: जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में NIA जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसमें पाकिस्तान के तीन आतंकवादियों और एक आतंकी संगठन का नाम शामिल किया जा सकता है। 18 सितंबर को जम्मू की अदालत ने एजेंसी को जांच के लिए 45 दिनों का विस्तार दिया था, जो इस हफ्ते खत्म हो रहा है। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

NIA ने यह साफ नहीं किया है कि वह जांच के लिए और समय और बाशिर अहमद जोथार, परवेज अहमद जोथार की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे या नहीं। बाशिर और परवेज को तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिबरान शामिल हैं।

मारे गए तीनों आतंकवादी

हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दोनों से जम्मू की एक जेल में 18 अक्तूबर को पूछताछ की गई थी। अधिकारी ने कहा, 'चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। हम अभी और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।' 26 लोगों की हत्या करने वाले तीन आतंकवादियों को 28 जुलाई को सुरक्षाबलों ने दाचीगम जंगल इलाके में मार गिराया था। 29 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुष्टि की थी कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे।

किसके नाम शामिल

अखबार से बातचीत में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लश्कर और उसकी प्रॉक्सी टीआरएफ का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि NIA को जांच के दौरान बाशिर और परवेज से पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जो पूरी साजिश को बेनकाब करने में अहम हैं। NIA की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।

ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। इसके तहत सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद करीब 4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध के बाद सीजफायर कर दिया गया था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
pahalgam attack
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।