Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकवादी हमले में NIA जल्द दायर करेगी चार्जशीट, किसके नाम शामिल

संक्षेप: Pahalgam Terror Attack: NIA ने यह साफ नहीं किया है कि वह जांच के लिए और समय और बाशिर अहमद जोथार, परवेज अहमद जोथार की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे या नहीं। बाशिर और परवेज को तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Pahalgam Terror Attack: जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में NIA जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि इसमें पाकिस्तान के तीन आतंकवादियों और एक आतंकी संगठन का नाम शामिल किया जा सकता है। 18 सितंबर को जम्मू की अदालत ने एजेंसी को जांच के लिए 45 दिनों का विस्तार दिया था, जो इस हफ्ते खत्म हो रहा है। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

NIA ने यह साफ नहीं किया है कि वह जांच के लिए और समय और बाशिर अहमद जोथार, परवेज अहमद जोथार की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे या नहीं। बाशिर और परवेज को तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ अफगान और जिबरान शामिल हैं।

मारे गए तीनों आतंकवादी हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दोनों से जम्मू की एक जेल में 18 अक्तूबर को पूछताछ की गई थी। अधिकारी ने कहा, 'चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। हम अभी और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।' 26 लोगों की हत्या करने वाले तीन आतंकवादियों को 28 जुलाई को सुरक्षाबलों ने दाचीगम जंगल इलाके में मार गिराया था। 29 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुष्टि की थी कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे।

किसके नाम शामिल अखबार से बातचीत में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लश्कर और उसकी प्रॉक्सी टीआरएफ का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि NIA को जांच के दौरान बाशिर और परवेज से पाकिस्तानी नंबर मिले हैं, जो पूरी साजिश को बेनकाब करने में अहम हैं। NIA की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।