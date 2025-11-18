भारत में जैश का ‘ड्रोन दस्ता’, तैयार कर रहा था मिनी रॉकेट; बम और जूते के कनेक्शन ने चौंकाया

संक्षेप: NIA ने रविवार को उस शख्स को भी गिरफ्तार किया था जिसके नाम पर हमले में इस्तेमाल हुई i20 कार दर्ज थी। उसकी पहचान आमिर राशिद अली के रूप में हुई है, जो पंपोर (कश्मीर) का निवासी है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए खौफनाक कार बम विस्फोट की जांच में एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने बताया कि आतंकी मॉड्यूल हमास की तर्ज पर ड्रोन से हमले करने की साजिश रच रहा था। इस मॉड्यूल ने कॉमर्शियल ड्रोन को हथियार बनाकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट करने की योजना बनाई थी, जिसमें छोटे लेकिन शक्तिशाली बम, कैमरा और बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया जाना था। यह साजिश इजरायल पर हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से प्रेरित थी, जिसमें ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने खुलासा किया है कि जैश-ए-मोहम्मद का यह मॉड्यूल छोटे रॉकेट तैयार करने की प्रक्रिया में भी जुटा हुआ था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में हुई है, जो अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। वानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। NIA ने बताया कि दानिश, आत्मघाती हमलावर उमर का करीबी सहयोगी था और उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया।

ड्रोन में बम और कैमरा लगाने की थी योजना NIA के अनुसार, दानिश ने आतंकियों को तकनीकी सहायता प्रदान की थी। वह ड्रोन को मॉडिफाई करने, उन पर कैमरा व बैटरी लगाने और उनमें छोटे लेकिन शक्तिशाली बम फिट करने की कोशिश में शामिल था। उद्देश्य था- घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीरियल ब्लास्ट करना। एजेंसी ने बताया कि ड्रोन-आधारित हमलों की यह योजना उन तरीकों से मिलती-जुलती थी, जिनका उपयोग हमास, ISIS जैसे आतंकी संगठन सीरिया, इराक, इजरायल और अफगानिस्तान में करते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ऐसा ही एक ड्रोन हमला 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी किया गया था, जब पाकिस्तान आधारित आतंकियों ने दो IED गिराए थे।

उमर-उल-नबी के साथ मिलकर की थी आतंकी साजिश जांच अधिकारियों के मुताबिक, दानिश हमले का एक्टिव को-कॉन्सपिरेटर यानी सह-साजिशकर्ता था और उसने आत्मघाती हमलावर उमर-उल-नबी के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी। कई राज्यों में NIA की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और मॉड्यूल से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान की जा रही है।

पूछताछ में, दानिश- जो राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएट है उसने बताया कि उसकी पहली मुलाकात ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ से अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुई थी। बाद में उमर ने उसे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास अपने किराए के कमरे में बुलाया था, जहां हमले की योजना पर बात हुई थी।

कार मालिक भी पकड़ा गया NIA ने रविवार को उस शख्स को भी गिरफ्तार किया था जिसके नाम पर हमले में इस्तेमाल हुई i20 कार दर्ज थी। उसकी पहचान आमिर राशिद अली के रूप में हुई है, जो पंपोर (कश्मीर) का निवासी है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

क्या उमर ‘शू बमबर’ था?- फॉरेंसिक में नया सुराग जांच में एक चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब फॉरेंसिक टीमों ने धमाके की जगह से एक जूता बरामद किया, जो i20 कार की ड्राइविंग सीट के नीचे, दाहिनी आगे वाली टायर के पास मिला। उसके अंदर एक मेटैलिक पदार्थ मिला है, जिसकी जांच चल रही है कि क्या वह विस्फोटक को ट्रिगर करने का हिस्सा था। यह पैटर्न 2001 के कुख्यात रिचर्ड रीड ‘शू बमबर’ हमले से मिलता-जुलता बताया जा रहा है, जिसमें TATP भरा हुआ था।