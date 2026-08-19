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लश्कर कमांडर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, गृह मंत्रालय घोषित कर चुका है आतंकवादी

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, जम्मू
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एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

Jammu and Kashmir
घाटी में आतंकियों के खिलाफ हो रही पूरी सख्ती।

एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने एनआईए अदालत के एक आदेश के हवाले से बताया कि याकूब के खिलाफ पिछले महीने गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। वह पाकिस्तानी मूल का घोषित आतंकवादी है और उसे अबू सुमामा, सुमामा इलियास तथा वारिस अली जैसे नामों से भी जाना जाता है।

चार जुलाई को आतंकी घोषित

याकूब लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा शीर्ष आतंकवादी कमांडर है, जिसके खिलाफ जम्मू की एनआईए अदालत ने आठ जुलाई के बाद से गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले, विशेष एनआईए अदालत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। याकूब उन 23 लोगों में शामिल है, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार जुलाई को आतंकवादी घोषित किया था। वह इस्लामाबाद (चट्टा बख्तावर) में लश्कर-ए-तैयबा के अभियान कमांडर के रूप में काम करता है और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर में सक्रिय लश्कर के अन्य कारिदों को वित्तीय एवं रसद सहायता मुहैया कराने का जिम्मा संभालता है।

अधिकारियों के मुताबिक, याकूब को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा-35 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि एनआईए ने श्रीनगर के एक थाने में यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में याकूब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।

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यह है पूरा मामला

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2026 की शुरुआत में गुर्जर टेंट, पंडाच में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद नकीब भट की गिरफ्तारी और उसके पास से एक चीनी ग्रेनेड तथा 15 कारतूस बरामद किए जाने के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। भट की गिरफ्तारी के बाद देश के विभिन्न राज्यों में फैले एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ और चार अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो पाकिस्तानी नागरिक-अब्दुल्ला राजपूत उर्फ कामरान अहमद और खुबैब उर्फ उस्मान जट्ट-शामिल हैं।

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एनआईए ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार आतंकवादियों से मिली जानकारी और एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कमांडर मोहम्मद याकूब की संलिप्तता सामने आई है। एजेंसी ने कहाकि याकूब ने गिरफ्तार आरोपियों को घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निर्देश दिए थे, जिनमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करना भी शामिल था।

Deepak Mishra

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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