गर्मी में ग्लेशियर से कम इस वजह से गंगा में बहाव; IIT-रुड़की के शोध पर NGT सख्त

एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने आईआईटी-रुड़की के उस रिपोर्ट के आधार पर एक मामला शुरू किया है जिसमें कहा गया है कि गंगा नदी में गर्मियों के दौरान जो पानी आता है, वह हिमालय के ग्लेशियरों (बर्फ के पहाड़ों) के पिघलने से नहीं आता।

एनजीटी ने गर्मियों के सीजन में गंगा की धारा पर आईआईटी-रुड़की के एक अध्ययन का संज्ञान लिया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि गर्मियों के दौरान हिमालय की तलहटी से पटना तक गंगा का प्रवाह ग्लेशियरों के पिघलने से नहीं वरन ग्राउंड वॉटर यानी भूजल से संचालित होता है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. प्रशांत गर्गव की पीठ ने 20 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर मामला शुरू किया।

गंगा के प्रवाह में ग्लेशियरों का योगदान कम आईआईटी-रुड़की की ओर से किए गए गंगा और उसकी सहायक नदियों के आइसोटोप विश्लेषण (isotope analysis) से पता चला है कि गर्मियों के दौरान मैदानी इलाकों में दाखिल होने के बाद गंगा के प्रवाह में ग्लेशियरों का योगदान बहुत कम हो जाता है।

गर्मियों में ग्राउंड वॉटर से ही बहाव

आईआईटी-रुड़की के शोध के मुताबिक, गर्मियो के सीजन में गंगा के जल प्रवाह में ग्राउंड वॉटर प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी ग्राउंड वॉटर के कारण नदी का जल-प्रवाह लगभग 120 फीसदी तक बढ़ जाता है। यानी भूजल नदी के पानी की मात्रा को लगभग 120 फीसदी तक बढ़ा देता है।

58 फीसदी पानी ऐसे होता है बर्बाद इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि गर्मी के मौसम में लगभग 58 फीसदी पानी वाष्पीकरण यानी भाप बनकर नष्ट हो जाता है।

दिए ये सुझाव अध्ययन में सुझाव दिया गया है। सरकार की ओर से किए जाने वाले नमामि गंगे और जल शक्ति मिशन में भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वॉटर रिचार्ज, एक्विफर मैनेजमेंट, वेट लैंड रिस्टोरेशन और सहायक नदियों को फिर से जीवित करने जोर दिया जाना चाहिए ताकि 12 महीने गंगा में जल प्रवाह बना रहे।

पर्यावरण नियमों की अनदेखी तो नहीं ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान पाया कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि इसमें पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी हुई हो। एनजीटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मामला पर्यावरणीय मानदंडों और वैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर गंभीर चिंताओं से जुड़ा है।

इन एजेंसियों से मांगा जवाब बीएमसी बनाम अंकिता सिन्हा एवं अन्य (2021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेकर उक्त मुद्दों पर विचार करने के अपने अधिकार को दोहराया। एनजीटी ने इस मामले में चार एजेंसियों को प्रतिवादी बनाया है। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग; स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Clean Ganga) और केंद्रीय भूजल बोर्ड शामिल हैं।