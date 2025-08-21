next vice president of India cp Radhakrishnan vs Sudarshan reddy Sanjay raut NDA का बहुमत अस्थिर, इसलिए VP चुनाव में विपक्ष से कर रहे संपर्क; सांसद का दावा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsnext vice president of India cp Radhakrishnan vs Sudarshan reddy Sanjay raut

NDA का बहुमत अस्थिर, इसलिए VP चुनाव में विपक्ष से कर रहे संपर्क; सांसद का दावा

उपराष्ट्रपति चुनाव में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं।

Nisarg Dixit भाषाThu, 21 Aug 2025 05:45 AM
share Share
Follow Us on
NDA का बहुमत अस्थिर, इसलिए VP चुनाव में विपक्ष से कर रहे संपर्क; सांसद का दावा

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने बहुमत को लेकर आश्वस्त नहीं है। राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA की संख्यात्मक ताकत बहुत कम नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत NDA के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं।

राउत ने कहा, 'राजग के पास (संसद में) बहुमत है... फिर भी, सत्तारूढ़ पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने ‘INDIA’ के नेताओं से संपर्क किया और उनसे राधाकृष्णन को वोट देने का अनुरोध किया।' राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'यदि आपके पास बहुमत है, तो आपको ‘INDIA’ के घटक दलों से संपर्क करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बहुमत अस्थिर है।'

राउत ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन को महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार चुनने से पहले विपक्ष से संपर्क करना चाहिए था। उन्होंने संकेत दिया कि वह सर्वसम्मति से चुने जाने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते थे।

राउत ने कहा, 'जब (राधाकृष्णन) वह झारखंड के राज्यपाल थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन के अंदर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने (राधाकृष्णन) तब किसी भी संवैधानिक मानदंडों का पालन नहीं किया था।' राज्यसभा सदस्य ने कहा कि राधाकृष्णन ने ईडी अधिकारियों से यह नहीं कहा था कि वे जो कर रहे हैं, वह असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा, 'हमारी लड़ाई इस तरह की तानाशाही और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ है।' उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा।

CP Radhakrishnan Vice Presidential Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।