अब अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों को खत्म करना… राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का बड़ा हमला

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य उन लोगों को खत्म करना है, जिनके दिमाग में नक्सली सोच है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि पीएम मोदी को देश से हथियारबंद माओवादियों को खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार का अब अगला टारगेट उन लोगों को खत्म करना है, जो हथियार तो नहीं उठाते, लेकिन उनके दिमाग में नक्सली सोच भरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से हथियारबंद माओवादियों को लगभग खत्म कर दिया है, इसके लिए राहुल गांधी को मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। रिजिजू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि राहुल जी, हथियारबंद माओवादियों को खत्म करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी ने खुद लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलवाद को भारत के लिए 'सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा' बताया था। अब अगला लक्ष्य दिमागी नक्सलियों को खत्म करना है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा था निशाना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को CRPF के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की 'दिमागी नक्सली' वाली टिप्पणी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जवानों से कहा कि प्रधानमंत्री के बयानों पर आप लोग विश्वास नहीं करते। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जवानों के चेहरों से साफ पता चल रहा था कि वे मोदी के 'झूठ' को नहीं मान रहे हैं।

अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने सीआरपीएफ को टैग करते हुए लिखा था कि आपके चेहरे सब कुछ कह रहे थे। आपने प्रधानमंत्री के झूठ पर यकीन नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर से खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने हमें नक्सल कहा। मेरी चुनौती कायम है। वे मुझसे इस बात पर बहस करें कि कौन देश विरोधी है और कौन विदेशी ताकतों के नियंत्रण में है। कभी भी, कहीं भी। मेरी गारंटी है कि बहस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री में दोबारा किसी भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रहेगी।

मोदी का बस्तर वाला बयान और 'दिमागी नक्सली' दरअसल, राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले दिए गए बयान के बाद आई है। रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए मोदी ने कहा था कि हथियारबंद माओवादियों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सली' कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों में घुस चुके हैं। वे लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं। मोदी ने कहा था कि हमें ऐसे लोगों को पहचानकर उन्हें हराना होगा और देश को सुरक्षित रखना होगा।

मनमोहन सिंह का पुराना बयान भी सामने अब रिजिजू ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया। साल 2006 में मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब उसी नक्सलवाद को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, इस बात पर रिजिजू ने सवाल उठाया है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोला है।

कांग्रेस का पलटवार वहीं, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे साफ तौर पर परेशान, व्याकुल और हताश नजर आ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि उनका 'झोला उठाने का समय' तेजी से नजदीक आ रहा है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर 'दिमागी नक्सल' जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोकतांत्रिक असहमति को गलत साबित किया जा सके।