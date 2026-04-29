News18 Exit Polls LIVE: एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर, इस राज्य में बन रही पूर्ण बहुमत की सरकार
News18 Exit Polls LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के एग्जिट पोल आ रहे हैं। नतीजों से पहले जानें इन 5 राज्यों के प्रमुख चुनावी मुद्दे, पिछला रिजल्ट और सियासी समीकरण।
News18 Exit Polls LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही एग्जिट पोल्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। असम, केरल, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल नतीजे जारी आ रहे हैं। न्यूज18 इंडिया ने अपने केरल के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर दी है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई 2026 को होगी। यहां आपको सभी राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे LIVE मिलेंगे।
केरल एग्जिट पोल LIVE:
- न्यूज18 ने केरल के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF 70 से 80 सीटें जीत सकती है। वहीं लेफ्ट के नेतृत्व वाला 58-68 सीटें जीत सकता है।
- केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता है। यदि UDF का 70-80 सीटों का अनुमान सही साबित होता है, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह गठबंधन 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकता है।
पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार असम से लेकर पूरब के अहम सूबे बंगाल और सुदूर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी तक फैले ये चुनाव बेहद खास हैं। ये महज राज्यों की सत्ता का चुनाव नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभुत्व, सत्ता विरोधी लहर और 2029 के आम चुनावों से पहले एनडीए (NDA) व विपक्षी दलों के लिए एक बड़े 'लिटमस टेस्ट' की तरह हैं। न्यूज18 (News18) के महा-एग्जिट पोल्स के सबसे तेज और सटीक आंकड़े सामने आने से ठीक पहले, आइए इस पूरी चुनावी बिसात को गहराई से समझने के लिए इन पांचों राज्यों के सियासी समीकरणों, वहां के प्रमुख मुद्दों और हार-जीत के ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक विस्तृत नजर डालते हैं।
- पश्चिम बंगाल
कुल विधानसभा सीटें: 294 (बहुमत का आंकड़ा: 148)
मौजूदा सरकार: तृणमूल कांग्रेस (TMC), मुख्यमंत्री - ममता बनर्जी
2021 के नतीजे: 2021 में TMC ने प्रचंड बहुमत के साथ 215 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। वामदल और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था।
2026 के अहम मुद्दे:
- ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं।
- पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के आरोपों (शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला) और संदेशखाली जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने TMC सरकार पर भारी दबाव बनाया है।
- TMC (ममता बनर्जी) पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, हिंसा और प्रशासनिक विफलता के आरोप।
- BJP विकास, हिंदुत्व, CAA-NRC और परिवर्तन का मुद्दा उठा रही है। सुवेंदु अधिकारी जैसे चेहरे महत्वपूर्ण हैं।
- पहले चरण में रिकॉर्ड 91% मतदान दर्ज हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ऊंचा बताया जा रहा है।
- दक्षिण बंगाल में TMC मजबूत, उत्तर और हिंदू बहुल इलाकों में BJP की पकड़ बेहतर मानी जाती है। संदेशखाली, पोस्ट-2021 दंगे/हिंसा जैसे मुद्दे चर्चा में रहे।
- क्या वामदल और कांग्रेस इस बार अपना वोट बैंक वापस हासिल कर पाए हैं या लड़ाई सिर्फ TMC vs BJP के बीच सिमट गई है?
2. तमिलनाडु
कुल विधानसभा सीटें: 234 (बहुमत का आंकड़ा: 118)
मौजूदा सरकार: डीएमके (DMK) गठबंधन, मुख्यमंत्री - एम.के. स्टालिन
2021 के नतीजे: DMK के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' ने 159 सीटें जीतकर AIADMK (75 सीटें) को सत्ता से बेदखल किया था।
2026 के अहम मुद्दे:
- थालपति विजय की एंट्री: सबसे बड़ा फैक्टर अभिनेता विजय की नई पार्टी TVK है। 2026 उनका पहला चुनाव है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे DMK या AIADMK में से किसका वोट काटते हैं।
- AIADMK का भविष्य: बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद AIADMK खुद को राज्य की मुख्य द्रविड़ियन ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
- बीजेपी (BJP) का विस्तार: के. अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना वोट शेयर बढ़ाया था। एग्जिट पोल में यह देखना अहम होगा कि क्या बीजेपी तमिलनाडु में सीटों में सेंध लगा पा रही है।
3. केरल
कुल विधानसभा सीटें: 140 (बहुमत का आंकड़ा: 71)
मौजूदा सरकार: एलडीएफ (LDF), मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
2021 के नतीजे: केरल के इतिहास में चार दशक बाद किसी सरकार ने लगातार दूसरी बार वापसी की थी। LDF ने 99 सीटें जीती थीं और UDF (कांग्रेस गठबंधन) को 41 सीटों पर समेट दिया था।
2026 के अहम मुद्दे:
- सत्ता विरोधी लहर: लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद पिनाराई विजयन सरकार को भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है।
- यूडीएफ (UDF) की वापसी की उम्मीद: कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF केरल के पारंपरिक रोटेशनल ट्रेंड (हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन) पर भरोसा कर रहा है।
- बीजेपी (NDA) का 'त्रिकोणीय' खेल: 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतकर बीजेपी ने केरल में अपना खाता खोला था। क्या इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी?
4. असम
कुल विधानसभा सीटें: 126 (बहुमत का आंकड़ा: 64)
मौजूदा सरकार: एनडीए (BJP+), मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
2021 के नतीजे: बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने 75 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस-AIUDF गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं।
2026 के अहम मुद्दे:
- बीजेपी की 'हैट्रिक' की कोशिश: हिमंत बिस्वा सरमा के आक्रामक हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने उतरी है।
- परिसीमन का असर: राज्य में विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। जनसांख्यिकी और सीटों के नए समीकरण चुनावी नतीजों को गहराई से प्रभावित करेंगे।
- विपक्ष की स्थिति: कांग्रेस का बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से अलगाव और राज्य में कांग्रेस का नया नेतृत्व एग्जिट पोल के आंकड़ों को किस तरफ ले जाता है, यह महत्वपूर्ण है।
5. पुडुचेरी
कुल विधानसभा सीटें: 30 (बहुमत का आंकड़ा: 16)
मौजूदा सरकार: एनडीए (AINRC + BJP), मुख्यमंत्री - एन. रंगास्वामी
2021 के नतीजे: N.R. Congress और BJP के गठबंधन (NDA) ने 16 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। DMK-कांग्रेस गठबंधन पिछड़ गया था।
2026 के अहम मुद्दे:
- पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग: यह यहां का सबसे बड़ा स्थायी मुद्दा है।
- गठबंधन का प्रदर्शन: मुख्यमंत्री रंगास्वामी की लोकप्रियता और बीजेपी के साथ उनके तालमेल पर जनता का क्या फैसला है।
- कांग्रेस-DMK की वापसी की चुनौती: दक्षिण में मजबूत होने के बावजूद क्या ये पार्टियां इस केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में वापसी कर पाएंगी?
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें