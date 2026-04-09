ईरान में सीजफायर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर की यात्रा पर जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की संभावना के बीच दोनों मंत्रियों के यह दौरे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हैं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि एक आशंका है। अगर आप प्रवेश के अधिकार की बात करते हैं, खासकर वेंकटरमण देवरू मामले के संदर्भ में, जिसमें यह कहा गया था कि गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों के अलावा किसी और को प्रवेश नहीं मिलेगा, तो इसका हिंदू धर्म पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस जहाज में 15,400 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लदी हुई है। बयान में कहा गया है कि जहाज़, उसमें लदा माल और चालक दल का प्रत्येक सदस्य पूरी तरह सुरक्षित है।
एयर इंडिया विमान के टेक-ऑफ के समय एक आवाज सुनाई दी और चिंगारियां दिखाई दीं। पायलट ने पैन-पैन का इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया और टेक-ऑफ के कुछ ही मिनट बाद हवाई अड्डे पर लौट आया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली की मांग करने वाले मकान मालिक को उन अन्य संपत्तियों पर कब्जा न करने का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना कानूनी रूप से अनिवार्य है…
राज्यसभा में आप के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद से चड्ढा ने अब तक तीन वीडियो जारी किये हैं। इनमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह अपने इस पदावनति को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान सार्वजनिक मुद्दों को उठाने पर रहा है।
महाराष्ट्र के पुणे से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 12 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर दी। ठगों ने उसे एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप भी डाउनलोड करवा दिया, जिसके जरिए उससे अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए।
Assam, Kerala, Puducherry Election 2026 Live Updates: असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के सबसे तेज लाइव अपडेट्स पढ़ें। 5.3 करोड़ मतदाता आज नई सरकार चुनेंगे। वोटिंग प्रतिशत, ताजा तस्वीरें और चुनाव की पल-पल की खबर यहां जानें।
ईरान-अमेरिका युद्धविराम में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाते हुए मध्यस्थता की है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की मध्यस्थता का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि हम भी शांति ही चाहते हैं।
वीडियो में, हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर योजना को अंजाम देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की डील के हिस्से के रूप में अग्रिम के रूप पर 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का जिक्र किया है।
अब आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना और आसान हो गया है। सरकार ने राशन की दुकानों पर भी इसकी सुविधा शुरू कर दी है। इन योजना में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जानें कैसे ऑनलाइन-ऑफलाइन बनवाएं कार्ड:
अगर आपकी गाड़ी में अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। UP ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 17 अप्रैल के बाद बिना HSRP नंबर प्लेट के PUCC नहीं बनेगा।
अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित लगते हैं और ये जंगल राज और वाइल्ड वेस्ट (अराजकता) के समान हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भूमिका को भारत के लिए झटका नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है।
Hormuz Toll Update: अजय बग्गा ने लिखा है कि भारत को भी अपनी नौसेना अंडमान के दक्षिण में तैनात करनी चाहिए और हिंद महासागर से गुजरने वाले सभी जहाजों पर टोल लगाना शुरू कर देना चाहिए।