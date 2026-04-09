11 दिनों में पैसा डबल; पुणे में ठगों के फर्जी ट्रेडिंग एप के चक्कर में फंसा डॉक्टर, 12.31 करोड़ गंवाए

महाराष्ट्र के पुणे से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 12 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर दी। ठगों ने उसे एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप भी डाउनलोड करवा दिया, जिसके जरिए उससे अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए।