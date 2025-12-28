Hindustan Hindi News
पत्नी ने की आत्महत्या, 2 दिन बाद पति ने लगाई फांसी; कुछ दिनों पहले ही हुई थी शादी

संक्षेप:

सूरज अपनी मां जयंती और भाई संजय के साथ बेंगलुरु से भागकर नागपुर पहुंचा। शनिवार को नागपुर के वार्धा रोड स्थित एक होटल में सूरज ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां जयंती ने भी आत्महत्या का प्रयास किया।

Dec 28, 2025 10:45 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
एक नवविवाहित जोड़े ने दो दिन के अंतराल और करीब 1,000 किलोमीटर की दूरी पर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक, 36 वर्षीय सूरज शिवन्ना और उनकी 26 वर्षीय पत्नी गणवी की शादी 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई थी। शादी के बाद दोनों श्रीलंका हनीमून पर गए, लेकिन वहां विवाद हो जाने के कारण यात्रा बीच में ही छोड़कर पिछले हफ्ते बेंगलुरु लौट आए। गणवी के परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अस्वीकार किया था। उसे अपमानित किया और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया। इसके बाद गणवी अपने मायके चली गई।

मंगलवार को गणवी ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ब्रेन डेड घोषित कर वेंटिलेटर पर रखा गया था। गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद गणवी के परिजनों ने सूरज और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसे लेकर बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों ने ससुराल के घर के सामने प्रदर्शन भी किया और गिरफ्तारी की मांग की।

किस बात लेकर हुआ था विवाद

इस बीच, सूरज अपनी मां जयंती और भाई संजय के साथ बेंगलुरु से भागकर नागपुर पहुंचा। शनिवार को नागपुर के वार्धा रोड स्थित एक होटल में सूरज ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां जयंती ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। फिलहाल वे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। सूरज के भाई संजय ने नागपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूरज का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। एक रिपोर्ट में बताया कि हनीमून के दौरान सूरज को गणवी के पिछले रिश्ते का पता चला, जिससे विवाद बढ़ा था। हालांकि, मुख्य आरोप दहेज उत्पीड़न के ही हैं। पुलिस दोनों जगहों पर मामले की जांच कर रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
