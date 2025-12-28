पत्नी ने की आत्महत्या, 2 दिन बाद पति ने लगाई फांसी; कुछ दिनों पहले ही हुई थी शादी
सूरज अपनी मां जयंती और भाई संजय के साथ बेंगलुरु से भागकर नागपुर पहुंचा। शनिवार को नागपुर के वार्धा रोड स्थित एक होटल में सूरज ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां जयंती ने भी आत्महत्या का प्रयास किया।
एक नवविवाहित जोड़े ने दो दिन के अंतराल और करीब 1,000 किलोमीटर की दूरी पर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक, 36 वर्षीय सूरज शिवन्ना और उनकी 26 वर्षीय पत्नी गणवी की शादी 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में हुई थी। शादी के बाद दोनों श्रीलंका हनीमून पर गए, लेकिन वहां विवाद हो जाने के कारण यात्रा बीच में ही छोड़कर पिछले हफ्ते बेंगलुरु लौट आए। गणवी के परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अस्वीकार किया था। उसे अपमानित किया और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया। इसके बाद गणवी अपने मायके चली गई।
मंगलवार को गणवी ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ब्रेन डेड घोषित कर वेंटिलेटर पर रखा गया था। गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद गणवी के परिजनों ने सूरज और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसे लेकर बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों ने ससुराल के घर के सामने प्रदर्शन भी किया और गिरफ्तारी की मांग की।
किस बात लेकर हुआ था विवाद
इस बीच, सूरज अपनी मां जयंती और भाई संजय के साथ बेंगलुरु से भागकर नागपुर पहुंचा। शनिवार को नागपुर के वार्धा रोड स्थित एक होटल में सूरज ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मां जयंती ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। फिलहाल वे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। सूरज के भाई संजय ने नागपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूरज का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। एक रिपोर्ट में बताया कि हनीमून के दौरान सूरज को गणवी के पिछले रिश्ते का पता चला, जिससे विवाद बढ़ा था। हालांकि, मुख्य आरोप दहेज उत्पीड़न के ही हैं। पुलिस दोनों जगहों पर मामले की जांच कर रही है।