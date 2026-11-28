डिलिमिटेशन बिल का यूपी पर कितना पड़ेगा असर, प्रदेश विधानसभा में हो जाएंगी 600 सीटें
इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान किया गया है। यह बिल पास होने के बाद यूपी विधानसभा में 600 सीटें हो जाएंगी।
केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान किया गया है। यह बिल पास होने के बाद यूपी विधानसभा में 600 सीटें हो जाएंगी।
दो संविधान विधेयक
सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से सोमवार से आरंभ हो रही संसद की विशेष बैठक में तीन विधेयक पेश करेगी। इनमें दो संविधान संशोधन विधेयक होंगे, जबकि तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होगा। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित विधेयकों में किए गए बदलावों से उन विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल सकता है, जिन्होंने इस साल अप्रैल में लाए गए पिछले विधेयक का विरोध किया था। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार को तीनों विधेयकों के संसद से पारित होने का पूरा भरोसा है। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार तीनों विधेयक पारित हो जाएंगे। हमने कई राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से विचार-विमर्श किया है और उनका पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया है।
प्रदेश विधानसभा पर कितना असर
केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इसके तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 होगी, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे। इसके अलावा, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ाने का प्रस्ताव है।
किस आधार पर बदलाव
सूत्रों के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जबकि राज्यों के बीच निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपात का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। सरकार संविधान के दो संशोधन विधेयक लाएगी। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत परिसीमन आयोग के गठन और संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से संबंधित प्रावधान होंगे।
इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में आवश्यक बदलाव के लिए अलग विधेयक पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नया संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 अप्रैल में लोकसभा में पारित नहीं हो पाने वाले विधेयक से काफी अलग होगा। इसमें संविधान के कम से कम आठ अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।
क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा
संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव कर रही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद राज्य के विभाजन की किसी भी आशंका को दूर करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 403 सीटें हैं। प्रस्तावित वृद्धि के बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं चाहती और इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया जाएगा।
हालांकि, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का फार्मूला लागू नहीं होगा। वहीं, नगालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में जहां लोकसभा की एक-एक सीट है, वहां सीटों की संख्या बढ़ाकर दो किए जाने की संभावना है। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजनीतिक और व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसी कारण विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 निर्धारित करने का प्रस्ताव है।
सरकार नए विधेयकों को पेश करने से पहले लोकसभा में लंबित परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को वापस लेगी। इसके बाद नए विधेयक पेश कर उन पर चर्चा और मतदान कराया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने परिसीमन विधेयक, 2026 को वापस लेने के कारणों संबंधी बयान में कहा है कि नए परिसीमन विधेयक में महिलाओं के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग द्वारा तय किए गए तरीके से रोटेशन के आधार पर होगा।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के लागू होने की प्रक्रिया में बदलाव करना भी है। मौजूदा कानून के तहत महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया है। सरकार अब नए विधेयकों के जरिए नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराकर आरक्षण को जल्द लागू करना चाहती है।
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन 17 अप्रैल को इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत आवश्यक दो तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था। इसके बाद इससे संबंधित परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं हुई।
सरकार का कहना है कि पिछली चर्चा के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व पर परिसीमन के संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। खासकर जनसंख्या वृद्धि की अलग-अलग दरों के कारण राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में असंतुलन की आशंका सामने आई थी। नए प्रस्तावों में इन चिंताओं का समाधान करने और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संतुलित प्रकृति बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, संसद में विधेयकों पर चर्चा के लिए करीब 10 से 12 घंटे और मतदान के लिए लगभग पांच घंटे निर्धारित किए जाने की संभावना है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार संसदीय परंपरा के तहत राज्यों से इनका अनुमोदन कराने पर भी विचार कर रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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