पाकिस्तानी बॉर्डर तक जाएगी वंदे भारत ट्रेन, रेल मंत्री ने किया दिल्ली टू पंजाब के नए रूट का ऐलान

रेल मंत्री में नई दिल्ली से चलकर पंजाब तक जाने वाली नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन पाकिस्तान सीमा के सटे पंजाब के फिरोजपुर तक जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने राजपुरा-मोहाली के नए ट्रैक की भी घोषणा की।

Vande Bharat Trains: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को पंजाब के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की है। रेल मंत्री ने बताया है कि नई वंदे भारत ट्रेन पंजाब में पाकिस्तानी सीमा से सटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फिरोजपुर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जोड़ेगी। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा।

वंदे भारत ट्रेन का क्या होगा रूट? हालांकि पंजाब के लिए घोषित इस वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव को अंतरिम से मंजूरी दे दी गई है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हर दिन सुबह 7:55 बजे फिरोजपुर छावनी स्टेशन (फिरोजपुर कैंट) से शुरू होगी और दोपहर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं इसका स्टॉपेज फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत में होगा।

लगभग साढ़े छह घंटे का सफर दिल्ली टू पंजाब के लिए चलने वाली इस ट्रेन को 486 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 40 मिनट लगेंगे। दिल्ली से यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी से शाम 4 बजे शुरू होगी और पूरी यात्रा में उन्हीं स्टॉप पर रुकेगी और रात 10:35 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी।