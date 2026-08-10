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आ गया बेरोजगारी का नया डेटा, एक साल में कितने बदले हालात? सरकार ने जारी किए सर्वे नतीजे

By Pramod Praveen
पीटीआई, नई दिल्ली
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सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जून, 2026 में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई है।

Unemployment
देश में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर और कुल आबादी में काम करने वाले लोगों का अनुपात सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहा है।

केंद्र सरकार ने देश में जॉब मार्केट पर एक नया सर्वे रिजल्ट जारी किया है। उसके मुताबिक, पिछले एक साल में कुछ नहीं बदला है। यानी न तो नौकरी के मौके बढ़े हैं और न ही घटे हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर और कुल आबादी में काम करने वाले लोगों का अनुपात सालाना आधार पर लगभग स्थिर रहा है। यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, रोजगार से वंचित कामकाजी उम्र की आबादी में बेरोजगारी दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.5 प्रतिशत रही। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत थी।

कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) जून, 2026 में 51.4 प्रतिशत रहा। यह पिछले महीने के स्तर के बराबर है। हालांकि, जून, 2025 के 51.2 प्रतिशत की तुलना में इसमें 0.2 प्रतिशत अंक की मामूली वृद्धि हुई है। मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के निश्चित अवधि पर होने वाला श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में भी देश के शहरी रोजगार बाजार की स्थिति स्थिर पाई गई। यह सर्वेक्षण बेरोजगारी और श्रम बल में लोगों की भागीदारी को मापता है।

शहरी बेरोजगारी दर घटी

सालाना आधार पर शहरी बेरोजगारी दर घटकर जून, 2026 में 6.6 प्रतिशत रही, जो जून, 2025 में 7.1 प्रतिशत थी। वहीं, ग्रामीण बेरोजगारी दर इस अवधि के दौरान लगभग स्थिर रही। आंकड़ों के अनुसार, कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) यानी कामकाजी उम्र की वह आबादी जो रोजगार में है या सक्रिय रूप से रोजगार तलाश रही है, जून, 2026 में 54.4 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने के बराबर और जून, 2025 के 54.2 प्रतिशत से मामूली अधिक है।

महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जून, 2026 में 32.7 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले महीने मई में यह 32.8 प्रतिशत थी। हालांकि, यह पिछले साल के इसी महीने के 32 प्रतिशत के मुकाबले 0.7 प्रतिशत अंक अधिक है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जून, 2026 में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई, जो जून, 2025 के 35.2 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत अंक अधिक है।

इसके उलट, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दर जून, 2026 में मामूली घटकर 24.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल जून में 25.2 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.8 प्रतिशत पर स्थिर रहा। यह पिछले महीने के समान था और जून, 2025 के 53.3 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत अंक अधिक है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात मामूली सुधार के साथ जून, 2026 में 46.8 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले महीने यह 46.6 प्रतिशत था।

सांख्यिकी मंत्रालय ने कहा कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कामगारों की कुल संख्या का अनुमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। देश में अप्रैल-जून, 2026 के दौरान औसतन 56.6 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) रोजगार में थे। इनमें 40.2 करोड़ पुरुष और 16.4 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। देशभर में तिमाही अनुमान सर्वेक्षण में शामिल कुल 5,59,673 लोगों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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