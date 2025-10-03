New twist in Zubin Garg death case, Bandmate Claims Poisoning, Shady Activity and Negligence in SIT Probe जुबिन गर्ग मौत मामले में नया ट्विस्ट, साजिश और जहर देने का दावा; सिंगापुर गए साथी की गवाही ने चौंकाया, India News in Hindi - Hindustan
जुबिन गर्ग मौत मामले में नया ट्विस्ट, साजिश और जहर देने का दावा; सिंगापुर गए साथी की गवाही ने चौंकाया

मामले में मुख्य गवाह और सिंगापुर गए बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत नामक दो व्यक्तियों पर ज़ुबिन गर्ग को जहर देने के आरोप लगाए हैं। गोस्वामी ने मामले की जांच कर रही SIT के सामने यह दावा किया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटीFri, 3 Oct 2025 09:21 PM
असम के मशहूर और लोकप्रिय गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। उनकी बैंड के एक साथी ने गर्ग की मौत मामले में साजिश रचने और जहर देने के चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। सीएनएन-न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में टीम के एक साथी की गवाही और उससे जुड़ी रिमांड नोट के हवाले से कहा गया है कि लोकप्रिय गायक के साथ साजिश रची गई थी और उनकी मौत पर पर्दा डालने की नाकाम साजिश हुई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में मुख्य गवाह और एक बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत नामक दो व्यक्तियों पर ज़ुबिन गर्ग को जहर देने के आरोप लगाए हैं। गोस्वामी ने मामले की जांच कर रही SIT के सामने दावा किया कि विदेश का चयन इस हत्या को छिपाने और मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए किया गया था। विशेष जांच दल ने नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजन टीम के तीन सदस्यों से शुक्रवार को पूछताछ की थी, उनमें शेखर ज्योति गोस्वामी भी शामिल रहे। गर्ग के साथ सिंगापुर गए इन तीनों लोगों को अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

गोस्वामी के क्या-क्य आरोप?

रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया है कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को सिंगापुर में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा और आरोप लगाया कि शर्मा ने यॉट पर जबरन कब्ज़ा कर लिया था और जानबूझकर साथी यात्रियों को ख़तरे में डाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ज़ुबिन डूब रहे थे और संकट में थे, गायक के मुँह और नाक से झाग निकल रहा था, तब शर्मा को कथित तौर पर "जाबो दे, जाबो दे" (उसे जाने दो) चिल्ला रहे थे।

मौत पर पर्दा डालने का भी आरोप

इतना ही नहीं गोस्वामी ने सिद्धार्थ शर्मा पर लापरवाही बरतने और इस मामले पर पर्दा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गर्ग के मुंह से झाग निकलने जैसे गंभीर लक्षणों को देखकर भी उन्होंने तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मुहैया कराई और इसे सिर्फ "एसिड रिफ्लक्स" समझकर नजरअंदाज कर दिया। गोस्वामी का कहना है कि इस लापरवाही के कारण ही ज़ुबिन की मौत जल्दी हो गई।

ज़ुबिन गर्ग एक तैराक थे

गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि ज़ुबिन गर्ग एक कुशल तैराक थे और उनकी स्वाभाविक रूप से डूबने से मौत नहीं हो सकती थी, जिससे यह विश्वास और पुष्ट होता है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा ने कथित तौर पर नौका दुर्घटना का कोई भी वीडियो फुटेज किसी के साथ साझा नहीं करने का सख्त निर्देश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, जब एसआईटी ने शर्मा से इन मसलों पर पूछताछ की तो शर्मा कथित तौर पर गायक के बीमार पड़ने से पहले उनके लिए की गई शराब की व्यवस्था के बारे में भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। गवाह का दावा है कि शर्मा ने तन्मय फुकन को ड्रिंक्स की व्यवस्था न करने का निर्देश दिया था, यह कहते हुए कि वह अकेले ही पेय पदार्थ उपलब्ध कराएँगे और कोई दूसरा इसमें दखल नहीं देगा।

19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत

बता दें कि गायक जुबिन गर्ग भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60वें वर्ष और भारत-आसियान पर्यटन वर्ष मनाने के लिए सिंगापुर के पैन पैसिफिक होटल पहुंचे थे, जहां नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) का आयोजन होना था लेकिन इस समारोह से पहले ही 19 सितंबर को गायक की समंदर में डूबने से मौत हो गई थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सिंगापुर के एक द्वीप के पास तैरते समय डूबने से उनकी मौत हुई है।

