केतन मर्डर केस में नया ट्विस्ट: अब सिया के प्रेमी चेतन के सहपाठी को क्यों उठा ले गई पुलिस? कड़ी पूछताछ

केतन अग्रवाल की कथित हत्या मामले में पुलिस ने लोहगढ़ किले के पहाड़ी इलाके के आसपास स्थलों का निरीक्षण और सभी चिह्नित स्थलों का पंचनामा किया है। आरोप है कि 18 जून को केतन को इसी किले की खाई में धकेल कर मार दिया गया था।

महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट के युवा व्यवसायी केतन अग्रवाल की कथित हत्या मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। मामले की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस ने अब हत्या के मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया के प्रेमी और सह आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को हिरासत में लिया है। आरोप है कि उस छात्र को केतन के मर्डर के प्लान के बारे में पहले से ही जानकारी थी। जांचकर्ताओं को शक है कि इस छात्र को वारदात की कथित साजिश के बारे में पता था। इस लिहाज से वह इस मामले में एक अहम गवाह बन सकता है।

सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चेतन के इस सहपाठी को कथित हत्या की योजना के बारे में जानकारी थी और केतन की हत्या के बाद वह चेतन चौधरी और सिया गोयल से मिला था। पुलिस अब उसकी दोनों आरोपियों के साथ हुई बातचीत और साजिश के बारे में उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह सहपाठी अपराध में तो किसी तरह से शामिल नहीं था या साजिश रचने में उसकी कोई भूमिका तो नहीं थी।

छात्र को गवाह माना जाएगा या आरोपी? बहरहाल, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि इस छात्र को गवाह माना जाएगा या उसके खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि केतन मर्डर केस में पुणे ग्रामीण पुलिस अभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और केस मजबूत कर रही है। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

जहां-जहां गई सिया, सभी जगहों का निरीक्षण इस मामले की जांच के तहत पुलिस मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल को अपराध से जुड़े स्थलों पर ले गई। शुरुआत में सिया गोयल ने बताया था कि केतन की हादसे में गिरकर मौत हुई थी, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और उसके बयानों ने इसके विपरीत संकेत दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने हत्या से पहले और उसके बाद सिया जहां जहां गयी, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। साक्ष्य के रूप में उसके वे कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, जो उसने कथित तौर पर अपराध के दिन पहने थे।

सिया ने मीडिया को दिखाई मिडिल फिंगर जांचकर्ताओं ने उन कई स्थानों का भी दौरा किया, जहां सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के एक साथ यात्रा करने की बात सामने आई है। पुलिस को संदेह है कि दोनों ने कई अलग-अलग स्थानों पर हत्या का पूर्वाभ्यास किया था और चल रही जांच के हिस्से के रूप में सभी चिह्नित स्थलों पर पंचनामा किया गया है। इस बीच, आगे की जांच के लिए पुलिस ने लोनावला में सिया गोयल के आवास का भी दौरा किया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तो उसने मीडिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ अश्लील इशारा करते और अपनी बीच वाली उंगली (मिडिल फिंगर) दिखाई, जो कैमरे में कैद हो गई।