केतन मर्डर केस में नया ट्विस्ट: अब सिया के प्रेमी चेतन के सहपाठी को क्यों उठा ले गई पुलिस? कड़ी पूछताछ
केतन अग्रवाल की कथित हत्या मामले में पुलिस ने लोहगढ़ किले के पहाड़ी इलाके के आसपास स्थलों का निरीक्षण और सभी चिह्नित स्थलों का पंचनामा किया है। आरोप है कि 18 जून को केतन को इसी किले की खाई में धकेल कर मार दिया गया था।
महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट के युवा व्यवसायी केतन अग्रवाल की कथित हत्या मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। मामले की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस ने अब हत्या के मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया के प्रेमी और सह आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को हिरासत में लिया है। आरोप है कि उस छात्र को केतन के मर्डर के प्लान के बारे में पहले से ही जानकारी थी। जांचकर्ताओं को शक है कि इस छात्र को वारदात की कथित साजिश के बारे में पता था। इस लिहाज से वह इस मामले में एक अहम गवाह बन सकता है।
सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि चेतन के इस सहपाठी को कथित हत्या की योजना के बारे में जानकारी थी और केतन की हत्या के बाद वह चेतन चौधरी और सिया गोयल से मिला था। पुलिस अब उसकी दोनों आरोपियों के साथ हुई बातचीत और साजिश के बारे में उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह सहपाठी अपराध में तो किसी तरह से शामिल नहीं था या साजिश रचने में उसकी कोई भूमिका तो नहीं थी।
छात्र को गवाह माना जाएगा या आरोपी?
बहरहाल, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि इस छात्र को गवाह माना जाएगा या उसके खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि केतन मर्डर केस में पुणे ग्रामीण पुलिस अभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है और केस मजबूत कर रही है। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
जहां-जहां गई सिया, सभी जगहों का निरीक्षण
इस मामले की जांच के तहत पुलिस मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल को अपराध से जुड़े स्थलों पर ले गई। शुरुआत में सिया गोयल ने बताया था कि केतन की हादसे में गिरकर मौत हुई थी, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और उसके बयानों ने इसके विपरीत संकेत दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने हत्या से पहले और उसके बाद सिया जहां जहां गयी, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। साक्ष्य के रूप में उसके वे कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, जो उसने कथित तौर पर अपराध के दिन पहने थे।
सिया ने मीडिया को दिखाई मिडिल फिंगर
जांचकर्ताओं ने उन कई स्थानों का भी दौरा किया, जहां सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के एक साथ यात्रा करने की बात सामने आई है। पुलिस को संदेह है कि दोनों ने कई अलग-अलग स्थानों पर हत्या का पूर्वाभ्यास किया था और चल रही जांच के हिस्से के रूप में सभी चिह्नित स्थलों पर पंचनामा किया गया है। इस बीच, आगे की जांच के लिए पुलिस ने लोनावला में सिया गोयल के आवास का भी दौरा किया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तो उसने मीडिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ अश्लील इशारा करते और अपनी बीच वाली उंगली (मिडिल फिंगर) दिखाई, जो कैमरे में कैद हो गई।
अब लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी
बताया जा रहा है कि हत्या की कड़ियों को जोड़ने वाले साक्ष्य तलाशने के लिए उसके कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी का झूठ पकड़ने वाला परीक्षण (लाई डिटेक्टर) कराने की भी तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को उनके बयानों में विसंगतियां मिलीं, जिसके कारण यह वैज्ञानिक परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यक मंजूरियों के बाद यह परीक्षण किए जाने की उम्मीद है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।