केतन को धक्का देने से पहले सिया ने प्रेमी संग की थी दूसरी पहाड़ी पर रिहर्सल, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पूछताछ के दौरान दूसरी पहाड़ी पर इस काम का रिहर्सल करने की बात कबूल कर ली है।

महाराष्ट्र में पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुणे पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम देने से पहले शहर की दूसरी पहाड़ी पर इस मौत को अंजाम देने की रिहर्सल की थी। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में में यह बात सामने आई है कि आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल को चट्टान से नीचे धकेलने से पहले मार्केट यार्ड के पास एक पहाड़ी पर इस खौफनाक अपराध की रिहर्सल की थी।

पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने TOI को बताया कि दोनों ने पूछताछ के दौरान पहाड़ी पर इस काम की प्रैक्टिस करने की बात कबूल कर ली है। ​अधिकारी ने कहा, "हम उस सही जगह की पहचान करेंगे, जहां रिहर्सल हुई थी और वहां का पंचनामा करेंगे। दोनों आरोपियों ने यह भी बताया कि अपराध को अंजाम देने से पहले उन्होंने इसकी रिहर्सल कैसे की थी। बता दें कि रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की 18 जून को मावल तालुका के लोहागढ़ किले में चट्टान से गिरने से मौत हो गई थी। शुरू में इसे दुर्घटना की वजह से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इस मामले में कई खुलासे हुए और यह बात सामने आई कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी संग मिलकर उसे जानबूझकर पहाड़ी पर से धक्का दिया था ताकि उससे छुटकारा पा सके।

सिया और चेतन पुलिस कस्टडी में जब पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन की तो केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की इसमें भूमिका का पता चला। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और वे पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने चौधरी का वह स्कूटर भी ज़ब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर हत्या के दिन लोहागढ़ किले तक जाने के लिए किया था। अधिकारी ने कहा, “हम चौधरी की मौजूदगी में लोहागढ़ किले में घटनाक्रम को फिर से दोहराने (रीक्रिएट करने) की योजना बना रहे हैं। वह 3 जुलाई तक हमारी कस्टडी में है और उसी के हिसाब से रीक्रिएशन का शेड्यूल तय किया जाएगा।”

'गेट एनालिसिस' की हो रही तैयारी पुलिस अब मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का 'गेट एनालिसिस' (चाल-ढाल का विश्लेषण) कराएगी। यह जानकारी पुलिस ने ही अदालत को दी है। इसके साथ ही, लोहागढ़ किले पर उसकी गतिविधियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की 'पुनर्निर्मित' वीडियो से तुलना भी की जाएगी। पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि किले पर वारदात की सटीक जगह और मृतक के गायब पासपोर्ट समेत कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। अदालत ने दोनों की पुलिस हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी।