केतन को धक्का देने से पहले सिया ने प्रेमी संग की थी दूसरी पहाड़ी पर रिहर्सल, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पूछताछ के दौरान दूसरी पहाड़ी पर इस काम का रिहर्सल करने की बात कबूल कर ली है।
महाराष्ट्र में पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुणे पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम देने से पहले शहर की दूसरी पहाड़ी पर इस मौत को अंजाम देने की रिहर्सल की थी। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच में में यह बात सामने आई है कि आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल को चट्टान से नीचे धकेलने से पहले मार्केट यार्ड के पास एक पहाड़ी पर इस खौफनाक अपराध की रिहर्सल की थी।
पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने TOI को बताया कि दोनों ने पूछताछ के दौरान पहाड़ी पर इस काम की प्रैक्टिस करने की बात कबूल कर ली है। अधिकारी ने कहा, "हम उस सही जगह की पहचान करेंगे, जहां रिहर्सल हुई थी और वहां का पंचनामा करेंगे। दोनों आरोपियों ने यह भी बताया कि अपराध को अंजाम देने से पहले उन्होंने इसकी रिहर्सल कैसे की थी। बता दें कि रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की 18 जून को मावल तालुका के लोहागढ़ किले में चट्टान से गिरने से मौत हो गई थी। शुरू में इसे दुर्घटना की वजह से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इस मामले में कई खुलासे हुए और यह बात सामने आई कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी संग मिलकर उसे जानबूझकर पहाड़ी पर से धक्का दिया था ताकि उससे छुटकारा पा सके।
सिया और चेतन पुलिस कस्टडी में
जब पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन की तो केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की इसमें भूमिका का पता चला। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और वे पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने चौधरी का वह स्कूटर भी ज़ब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर हत्या के दिन लोहागढ़ किले तक जाने के लिए किया था। अधिकारी ने कहा, “हम चौधरी की मौजूदगी में लोहागढ़ किले में घटनाक्रम को फिर से दोहराने (रीक्रिएट करने) की योजना बना रहे हैं। वह 3 जुलाई तक हमारी कस्टडी में है और उसी के हिसाब से रीक्रिएशन का शेड्यूल तय किया जाएगा।”
'गेट एनालिसिस' की हो रही तैयारी
पुलिस अब मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का 'गेट एनालिसिस' (चाल-ढाल का विश्लेषण) कराएगी। यह जानकारी पुलिस ने ही अदालत को दी है। इसके साथ ही, लोहागढ़ किले पर उसकी गतिविधियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की 'पुनर्निर्मित' वीडियो से तुलना भी की जाएगी। पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि किले पर वारदात की सटीक जगह और मृतक के गायब पासपोर्ट समेत कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। अदालत ने दोनों की पुलिस हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी।
बता दें कि 20 साल की सिया गोयल और 22 साल के चेतन चौधरी ने 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले से 25 साल के केतन अग्रवाल को कथित तौर पर धक्का देकर खाई में गिरा दिया था। केतन की हत्या करने की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 'गेट एनालिसिस' किसी व्यक्ति के चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कदमों की लंबाई, शरीर की मुद्रा और हाथ-पैरों की गतिविधियों जैसी विशेषताओं की तुलना कर संदिग्ध की पहचान की जाती है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।