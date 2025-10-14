IPS खुदकुशी केस में नया ट्विस्ट, जांच करने वाले ASI ने ही दे दी जान; पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप
खुदकुशी करने वाले ASI संदीप कुमार ने तीन पेज के अपने सुसाइड नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लिखा है कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर था।
हरियाणा के चंडीगढ़ में IPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले की जांच कर रहे एक ASI ने ही अब जान दे दी है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है, जिसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
ASI संदीप कुमार ने अपने तीन पेज का सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर थे। उसने लिखा है कि पूरन जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। संदीप ने लिखा है कि IPS अफसर के खिलाफ उसके पास बहुत से सबूत हैं। संदीप ने अपने नोट में यह भी लिखा है कि डीजीपी साहब बहुत ईमानदार अफसर हैं।
शहादत देकर कर जांच की मांग
संदीप ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, “मैं अपनी शहादत देकर कर जांच की मांग करता हूं। इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाए।” ASI संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे और IPS के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रहे थे।