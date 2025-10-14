Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsnew twist in IPS suicide case investigating ASI took his own life; serious allegations were leveled against Puran Kumar

IPS खुदकुशी केस में नया ट्विस्ट, जांच करने वाले ASI ने ही दे दी जान; पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

खुदकुशी करने वाले ASI संदीप कुमार ने तीन पेज के अपने सुसाइड नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लिखा है कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, रोहतकTue, 14 Oct 2025 03:52 PM
share Share
Follow Us on
IPS खुदकुशी केस में नया ट्विस्ट, जांच करने वाले ASI ने ही दे दी जान; पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा के चंडीगढ़ में IPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले की जांच कर रहे एक ASI ने ही अब जान दे दी है। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है, जिसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

ASI संदीप कुमार ने अपने तीन पेज का सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी अफसर थे। उसने लिखा है कि पूरन जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। संदीप ने लिखा है कि IPS अफसर के खिलाफ उसके पास बहुत से सबूत हैं। संदीप ने अपने नोट में यह भी लिखा है कि डीजीपी साहब बहुत ईमानदार अफसर हैं।

शहादत देकर कर जांच की मांग

संदीप ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है, “मैं अपनी शहादत देकर कर जांच की मांग करता हूं। इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाए।” ASI संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे और IPS के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रहे थे।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Haryana News IPS
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।