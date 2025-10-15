Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsNew twist in IPS Puran Kumar Case, FIR against lAS wife and 3 others in Haryana cop Sandeep Lathar suicide case: Sources

IPS पूरन केस में एक और ट्विस्ट, अब IAS पत्नी के खिलाफ FIR; तीन अन्य नामजद कौन?

संक्षेप: ASI संदीप लाठर ने मंगलवार को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। संदीप ने एक वीडियो संदेश और चार पृष्ठों का 'सुसाइड' नोट छोड़ा था, जिसमें IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।

Wed, 15 Oct 2025 08:53 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित खुदकुशी मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। उनकी IAS पत्नी पी अमनीत कुमार के खिलाफ ASI संदीप लाठर खुदकुशी मामले में FIR दर्ज की गई है। उनके अलावा तीन अन्य लोगों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ASI संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में रोहतक सदर पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिकी में चार लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार, IPS अफसर की पत्नी पी अमनीत कुमार, बठिंडा ग्रामीण के विधायक अमित रत्न और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
