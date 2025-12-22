H-1B वीजा पर नई मुसीबत, अमेरिकी दूतावास का एक फैसला और भारत में फंस गए हजारों NRI
अमेरिकी दूतावासा ने एच-1बी वीजा रिन्यू करने के लिए अपॉइनमेंट रद्द कर दिए हैं। ऐसे में वीजा रिन्यू करवाने भारत आए हजारों एनआरआई फंस गए हैं। अब वे अमेरिका भी बिना वीजा रिन्यूअल के नहीं जा सकते हैं।
अमेरिकी की इमिग्रेशन को लेकर सख्ती के बीच भारत के H-1B वीजा होल्डर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अपना वर्क परमिट रिन्यू कराने भारत आए प्रवासी अब अमेरिका लौट ही नहीं पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी की वजह से अब एच-1बी वीजा के लिए अपॉइनमेंट अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब दिसंबर में होने वाले इंटरव्यू मार्च में होंगे। ऐसे में भारत आए बड़ी संख्या में एनआरआई अब यहीं फंस गए हैं।
वीजा रिन्यूअल में देरी की वजह से गूगल ने अपने कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने जिन भारतीयों के अपॉइनमेंट 15 से 26 दिसंबर के बीच तय किए थे, उनके अपॉइनमेंट बिना किसी पूर्व सूचना के ही रद्द कर दिए गए।
कई दिग्गज कंपनियों का कहना है कि इस तरह का मामला पहली बार देखा जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है और आगे का कोई पुख्ता प्लान भी नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में रहने वाला एक शख्स शादी में शामिल होने के लिए भारत आया था। उसे 17 और 23 दिसंबर को कॉन्सुलर अपॉइनमेंट दिया गया था। हालांकि उनका भी अपॉइनमेंट रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह है कि कंपनियां किसी कर्मचारी का कितने दिन इंतजार करेंगी।
अमेरिकी प्रशासन ने ईमेल के जरिए जानकारी दी है कि नई सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी के चलते अपॉइनमेंट में देरी हो रही है। अमेरिका का कहना है कि सुरक्षा कारणों से अब वीजा रिन्यू करने में काफी सावधानी बरती जा रही है। इस वजह से प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इससे पहले 9 दिसंबर को भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि अगर आपको रीशेड्यूल का मेल मिला है और इसके बाद भी आप दूतावासा आते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी।
क्या है सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी और एच-4 विजा के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की नीति लागू की है। वीजा जारी करने या फिर रिन्यू करने से पहले व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जाएगी। ऐसे में वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले ही सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रिवेसी सेटिंग में भी बदलाव करना होगा और इसे पब्लिक करना होगा। बदा दें कि सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर का शुल्क लगा दिया था।