बंगाल में नए टीचर सीधे राजनीति में नहीं ले सकेंगे हिस्सा, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध भविष्य में भर्ती होने वाले शिक्षकों पर लागू होगा, न कि उन वर्तमान शिक्षकों पर जो पहले से ही चुने हुए या राजनीतिक पदों पर हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कहा कि भविष्य में स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होने वाले शिक्षकों को सीधे राजनीति में भाग लेने या पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बुधवार को नबन्ना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध भविष्य में भर्ती होने वाले शिक्षकों पर लागू होगा, न कि उन वर्तमान शिक्षकों पर जो पहले से ही चुने हुए या राजनीतिक पदों पर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी नीति पहले से भर्ती हो चुके शिक्षकों पर लागू नहीं होगी, लेकिन अब से जो शिक्षक, आयोग से नियुक्ति प्राप्त करेंगे, उन्हें प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षकों को चुनाव लड़ने या सीधे राजनीति में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शर्त को भविष्य की नियुक्तियों में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब वर्तमान शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तब ऐसा कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की प्रथाओं का हवाला देते हुए कहा कि नए नियमों के तहत पश्चिम बंगाल में भी नए शिक्षकों को सीधे राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई थी। सरकार उस व्यवस्था को सुधारना चाहती है और यह उस दिशा में एक प्रमुख कदम है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान मंदिर की तरह हैं और सरकार उस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
यह निर्णय रोजगार के अवसर पैदा करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के सरकार के व्यापक प्रयासों के तहत आया है। श्री अधिकारी ने बताया कि नबन्ना में आयोजित कैबिनेट बैठक में लगभग 1,200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, जबकि इससे पहले की बैठक में 45,000 पदों को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ कैबिनेट बैठकों के दौरान सरकार ने लगभग 60,000 पदों के सृजन का रास्ता साफ किया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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