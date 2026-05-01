कर्नाटक में SC आरक्षण पर बड़ा फैसला, अब 400-पॉइंट रोस्टर पर ही मिलेगा कोटा का लाभ
अनुसूचित जातियों के भीतर कई ऐसे समुदाय हैं विशेषकर 'लेफ्ट' यानी वामपंथी समूह, जिनका मानना है कि आरक्षण का अधिकांश लाभ केवल कुछ प्रभावशाली उप-जातियों को ही मिल रहा है।
SC Reservation: कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण (Internal Reservation) लागू करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में लिए गए पिछले निर्णयों की पुष्टि की गई और भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी गई। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच. के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि सरकार अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटे के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए मौजूदा भर्ती अधिसूचनाओं में बदलाव किया जाएगा और एक नया 400-पॉइंट रोस्टर सिस्टम अपनाया जाएगा।
कैबिनेट ने 15% SC कोटे को विभाजित करने के फॉर्मूले को मंजूरी दी है। इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समूहों के लिए 5.25-5.25 प्रतिशत और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। जिन विभागों में आंतरिक आरक्षण को शामिल किए बिना भर्ती अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, उन्हें वापस लिया जाएगा और नए सिरे से जारी किया जाएगा।
400-पॉइंट रोस्टर में क्या-क्या?
अब से सरकारी नौकरियों में 400-पॉइंट रोस्टर प्रणाली का पालन होगा। यदि किसी भर्ती में SC के लिए तीन से कम रोस्टर पॉइंट बनते हैं, तो सभी 101 अनुसूचित जाति समुदायों को 'SC जनरल' के तहत प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने कुल 56,432 स्वीकृत पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट SC/ST के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देता है तो 6 प्रतिशत बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा।
आंतरिक आरक्षण की मांग क्यों?
अनुसूचित जातियों के भीतर कई ऐसे समुदाय हैं विशेषकर 'लेफ्ट' यानी वामपंथी समूह, जिनका मानना है कि आरक्षण का अधिकांश लाभ केवल कुछ प्रभावशाली उप-जातियों को ही मिल रहा है। 'ए जे सदाशिव आयोग' की रिपोर्ट में भी आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की गई थी ताकि कोटे का लाभ सबसे पिछड़ी उप-जातियों तक पहुंच सके।
क्या है इंद्रा साहनी केस, जिसे बनाया अधिकार?
1992 के प्रसिद्ध इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की थी। वर्तमान में कर्नाटक में SC कोटा 15% और ST कोटा 3% है। सरकार का तर्क है कि वह इसी 15% के भीतर वर्गीकरण कर रही है, जिससे संवैधानिक सीमा का उल्लंघन नहीं होता।
हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (करने की अनुमति देने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। कर्नाटक सरकार इसी का लाभ उठाते हुए इसे लागू कर रही है ताकि सामाजिक न्याय को अधिक समावेशी बनाया जा सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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