रेलवे में बोर्डिंग को लेकर नया प्लान, चुनावी हार के बाद फिर ऐक्शन मोड में प्रशांत किशोर; टॉप-5

संक्षेप: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से करीब एक साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया है। बोर्डिंग को लेकर जल्द ही रेलवे में बड़ा बदलाव होने वाला है।

Top News Today: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से करीब एक साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया है। वहीं, बोर्डिंग को लेकर जल्द ही रेलवे में बड़ा बदलाव होने वाला है। टीटीई अब यात्रियों को उनके निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करवाएंगे। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार मिलने के बाद प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गए हैं। इसके लिए वे 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ट्रेन में बोर्डिंग को लेकर होगा बड़ा बदलाव ट्रेनों में बोर्डिंग प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। टीटीई अब यात्रियों के निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन पर न आने पर अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे। जांच के समय ही अगर यात्री नहीं मिला, तो टीटीई अपने ईएफटी पर उस सीट को 'नॉट टर्न अप' मार्क कर देगा। जैसे ही खाली सीट दर्ज होगी, ट्रेन में वेटिंग या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को वह सीट आवंटित कर दी जाएगी। सीट मिलने की सूचना सीधे यात्री के मोबाइल पर आ जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

उड़ान भरते ही इंजन में आग, कोलकाता में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तुर्की एयरलाइंस की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। काठमांडू से इस्तांबुल जा रही इस उड़ान में उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पायलट ने दाहिने इंजन में आग लगने की संभावना जताई। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की सलाह दी। विमान में कुल 236 लोग सवार थे। पायलट ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समस्या की जानकारी दी, जिसके बाद फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी लोग सुरक्षित हैं। पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 'वॉट्सऐप कमिशन' कहा सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकील के रूप में पेश हुईं और चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ मजबूत दलीलें दीं। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार था, जब कोई मुख्यमंत्री अदालत में वकील बनकर पैरवी करने पहुंची। ममता बनर्जी ने SIR को बंगाल के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि पिछले 24 सालों से यह प्रक्रिया नहीं हुई, तो अब इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि असम में यह नहीं कराया जा रहा, लेकिन बंगाल में क्यों? साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को "वॉट्सऐप कमिशन" कहकर तंज कसा और कहा कि आयोग के अधिकारी मैसेजिंग ऐप पर ही आदेश दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से लगभग एक साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया। इससे राज्य में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। NDA ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...