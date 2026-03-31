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नौकरी करने वाले ध्यान दें! अब 8 घंटे से ज्यादा काम करना माना जाएगा ओवरटाइम, मिलेगा ज्यादा पैसा

Mar 31, 2026 11:04 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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New Labour Code: देश में 1 अप्रैल से नए श्रम नियम (New Labour Code) लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत अब एक दिन में आठ घंटे ही काम कराया जा सकता है। इससे ऊपर काम लेने पर ओवरटाइम माना जाएगा। इस दायरे में अब मजदूर ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारी आएंगे।  

नौकरी करने वाले ध्यान दें! अब 8 घंटे से ज्यादा काम करना माना जाएगा ओवरटाइम, मिलेगा ज्यादा पैसा

New Labour Code: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे नए लेबर कोड से कामकाजी दुनिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए श्रम नियमों को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। मुख्य रूप से काम के घंटों और ओवरटाइम को लेकर बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि 'ऑक्युपेशनल सेप्टी, हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडिशन्स (OSHWC) कोड 2020' का मुख्य उद्देश्य ओवरटाइम की नई परिभाषा तय करना है। 1948 के फैक्ट्री नियमों में बदलाव करके अब ना सिर्फ मजदूरों को बल्कि कॉर्पोरेट, दुकानों या फिर अन्य क्षेत्रों में सेवा देने वाले सभी कर्मचारियों को इसके तहत लाया गया है।

क्या हैं बड़े बदलाव?

'फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और नए लेबर कोड के बीच काम के घंटों और ओवरटाइम का का बड़ा अंतर है। पुराने कानून के मुताबिक एक दिन में अधिकतम काम की सीमा 9 घंटे थी जिसे घटाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। यानी अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री अपने कर्मचारी से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम लेती है तो उसे अतिरिक्त काम के घंटों के लिए अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। यह भुगतान उसकी मौजूदा सैलरी पर तय होगा।

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सप्ताह में कार्य की सीमा

एक सप्ताह में कार्य करने की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी यह 48 घंटे थी और अब भी 48 घंटे ही होगी। हालांकि पहले 9वें घंटे को भी काम के घंटों में गिना जाता था। नए नियमों के मुताबिक 9वां घंटा शुरू होते ही इसकी गिनती ओवरटाइम में की जाएगी।

दायरे में कॉर्पोरेट, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स

फैक्ट्री कानून 1948 के मुताबिक पहले वर्किंग आवर्स और ओवरटाइम के कड़े नियम फैक्ट्रियों तक ही सीमित थे। हालांकि अब इसे ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अब आईटी कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर निजी तौर पर काम पर रखने वाले लोगों पर भी नियम लागू होंगे। इसमें व्यावसायिक दुकानें भी शामिल हैं। इस तरह नए नियमों में 'वर्कर' शब्द की जगह पर 'कर्मचारी' यानी Employee प्रयोग किया गया है।

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कोई भी कर सकता है ओवरटाइम

पुराने कानून के मुताबिक एक तय सैलरी से ज्यादा के लोगों को ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता था। इसलिए ज्यादा वेतन वाले लोग इससे बाहर ही रहते थे। हालांकि नए नियमों के मुताबिक इसका कोई दायरा निश्चित नहीं किया गया है। यानी किसी भी लेवल का सैलरी वाला कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो इसका अतिरिक्त भुगतान कंपनी को करना होगा।

कंपनियों पर क्या फर्क पड़ेगा

नए नियमों से कंपनियों और फैक्ट्रियों पर खर्च बढ़ सकता है। अगर ज्यादा सैलरी वाला कर्मचारी भी ओवरटाइम करना है तो उसके भुगतान का खर्च कंपनी पर पड़ेगा। इसके अलावा 8 घंटे से ज्यादा काम लेने पर भी अतिरिक्त भुगतान का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे अगर कंपनियों इस अतिरिक्त खर्च से बचना चाहती हैं तो उन्हें अपने काम के तरीके या फिर वर्कलोड डिवाइड करने के तरीके को बदलना होगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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