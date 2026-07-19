SIR पर चुनाव आयोग की नई पहल, लोगों का भरोसा जीतने के लिए उठाए जा रहे अहम कदम
एसआईआर को लेकर घिर रहे चुनाव आयोग अब नए रास्ते निकाल रहा है। चुनाव आयोग अपनी इस पहल से अपनी इमेज में सुधार करने के साथ-साथ जनता से भी जुड़ने की कोशिश में है। चुनाव आयोग की यह एक डिजिटल पहल है।
एसआईआर को लेकर घिर रहे चुनाव आयोग अब नए रास्ते निकाल रहा है। चुनाव आयोग अपनी इस पहल से अपनी इमेज में सुधार करने के साथ-साथ जनता से भी जुड़ने की कोशिश में है। चुनाव आयोग की यह एक डिजिटल पहल है। इसके तहत मतदाता जागरुकता कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का वादा किया गया। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष भी इसको लेकर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करता रहा है। आरोप है कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है।
क्या कर रहा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके तहत क्विज प्रोग्राम के तहत लोगों को चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक भागीदारी आदि के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। चुनाव आयोग इसके लिए ईसीआईएनईटी की भी मदद ले रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुनाव आयोग के अधिकारी सबसे बड़ा डिजिटल समाधान बताते हैं। गौरतलब है कि इस एप के जरिए लोग चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर शिकायतें तक करने का अधिकार यहां पर दिया गया है।
ऐप पर क्या-क्या सुविधा
ईसीआईएनईटी ऐप पर आम नागरिक के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। यहां पर वोटर का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा बूथ लेवल के अधिकारी और चुनाव अधिकारियों से सीधे जुड़ा जा सकता है। यहां से पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकता है। इसके साथ-साथ डिजिटल मतदाता पहचान पत्र भी डाउनलोड किया जा सकता है। वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, यहां से दिव्यांग लोग सीधे सेवा ले सकते हैं।
अब तक कितना सफल है ईसीआईएनईटी
ईसीआईएनईटी ऐप काफी सफल है। आंकड़े भी इसके पक्ष में गवाही देते हैं। इसके मुताबिक शुरुआती दौर में ही 101 मिलियन से अधिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर काम शुरू हुआ है। हर दिन, करीब तीन लाख फॉर्म पर काम हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 10 लाख बूथ लेवल के अफसर रजिस्टर्ड हैं। वहीं, एसआईआर प्रैक्टिस के दौरान 1.5 बिलियन से अधिक डॉक्यूमेंट्स को डिजिटिलाइज किया गया है। यह ऐप, 1.1 वोटिंग सेंटर्स, 543 संसदीय निर्वाचन केंद्रों, 543 संसदीय क्षेत्रों और 4122 विधानसभा क्षेत्रों के एक अरब से अधिक वोटर्स के लिए डिजाइन किया गया है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।