रेनकोट रखना जरूरी, वीडियो बनाने और सेल्फी पर रोक; दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन

करीब 400 पूजा समितियों के संगठन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शनिवार को उत्तर कोलकाता के चोरबागान इलाके में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मची थी। सप्तमी की शाम पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब पूजा पंडालों में रेनकोट और वॉकी-टॉकी रखने के साथ भीड़ को संभालने के लिए नियमित घोषणाएं करना जरूरी होगा। लोगों को पंडाल के अंदर वीडियो बनाने और सेल्फी लेने से रोकने के लिए भी कहा गया है। करीब 400 पूजा समितियों के संगठन फोरम फॉर दुर्गोत्सव और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शनिवार को उत्तर कोलकाता के चोरबागान इलाके में स्थित लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मची थी। सप्तमी की शाम पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने से सड़कें फिसलन भरी हो गईं और संकरी गली में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई।

फोरम फॉर दुर्गोत्सव ने पूजा समितियों से कहा कि हर पंडाल में कम से कम 10 रेनकोट और वॉकी-टॉकी रखे जाएं। पंडाल के अंदर लगातार घोषणाएं की जाएं, ताकि लोगों को भीड़ बढ़ने की स्थिति में सतर्क किया जा सके। श्रद्धालुओं से सजावट और मूर्तियों के वीडियो बनाने या सेल्फी लेने से बचने की अपील भी की जाएगी। इसके अलावा हर जोन में कम से कम एक एंबुलेंस तैनात रखने को कहा गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। फोरम के सदस्य शाश्वत बसु ने बताया कि रविवार को प्रमुख पूजा आयोजकों के साथ बैठक के बाद बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।

VIP लोगों के लिए अलग कतार नहीं

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी रविवार को सीनियर पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंडालों में लोगों की संख्या सीमित की जाएगी और वीआईपी लोगों के लिए अलग कतार नहीं होगी। सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। कोलकाता के प्रमुख पूजा पंडालों की व्यवस्था की समीक्षा के लिए अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की समिति बनाई गई है। यह समिति मौके पर जाकर सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगी और जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगी।