रेनकोट रखना जरूरी, वीडियो बनाने और सेल्फी पर रोक; दुर्गा पूजा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन
करीब 400 पूजा समितियों के संगठन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शनिवार को उत्तर कोलकाता के चोरबागान इलाके में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मची थी। सप्तमी की शाम पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब पूजा पंडालों में रेनकोट और वॉकी-टॉकी रखने के साथ भीड़ को संभालने के लिए नियमित घोषणाएं करना जरूरी होगा। लोगों को पंडाल के अंदर वीडियो बनाने और सेल्फी लेने से रोकने के लिए भी कहा गया है। करीब 400 पूजा समितियों के संगठन फोरम फॉर दुर्गोत्सव और पुलिस ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शनिवार को उत्तर कोलकाता के चोरबागान इलाके में स्थित लोकप्रिय दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मची थी। सप्तमी की शाम पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने से सड़कें फिसलन भरी हो गईं और संकरी गली में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई।
फोरम फॉर दुर्गोत्सव ने पूजा समितियों से कहा कि हर पंडाल में कम से कम 10 रेनकोट और वॉकी-टॉकी रखे जाएं। पंडाल के अंदर लगातार घोषणाएं की जाएं, ताकि लोगों को भीड़ बढ़ने की स्थिति में सतर्क किया जा सके। श्रद्धालुओं से सजावट और मूर्तियों के वीडियो बनाने या सेल्फी लेने से बचने की अपील भी की जाएगी। इसके अलावा हर जोन में कम से कम एक एंबुलेंस तैनात रखने को कहा गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। फोरम के सदस्य शाश्वत बसु ने बताया कि रविवार को प्रमुख पूजा आयोजकों के साथ बैठक के बाद बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
VIP लोगों के लिए अलग कतार नहीं
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी रविवार को सीनियर पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंडालों में लोगों की संख्या सीमित की जाएगी और वीआईपी लोगों के लिए अलग कतार नहीं होगी। सुरक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। कोलकाता के प्रमुख पूजा पंडालों की व्यवस्था की समीक्षा के लिए अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों की समिति बनाई गई है। यह समिति मौके पर जाकर सुरक्षा इंतजामों की जांच करेगी और जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगी।
पूरी तरह खुले रहेंगे एंट्री और एग्जिट गेट
पुलिस थानों के प्रभारियों और सहायक पुलिस आयुक्तों को उन पंडालों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अधिकारियों को प्रवेश और निकास के रास्ते पूरी तरह खुले रखने को कहा गया है। बारिश होने पर लोगों को उससे बचने के लिए पंडाल के अंदर प्रवेश नहीं देने और वहां पर्याप्त रोशनी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंडाल के पास वीआईपी वाहनों को जाने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सप्तमी की शाम चोरबागान पंडाल में पहले से ही काफी भीड़ थी। बारिश शुरू होने पर अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जबकि बाहर से और लोग प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से प्रवेश और निकास के रास्तों पर दबाव बढ़ गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें