आम आदमी, किसानों का जीवन होगा बेहतर; GST स्लैब के बदलावों पर बोले PM मोदी

बुधवार को GST की स्लैब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब देश में सिर्फ 5 फीसदी और 18 प्रतिशत के दो GST स्लैब होंगे। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स के लिए एक अलग स्लैब होगा और इन उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।

GST परिषद ने बुधवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। देश में अब GST के तहत 5 फीसदी और 18 प्रतिशत के दो टैक्स स्लैब होंगे। इसके तहत रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामानों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की गयी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन बदलावों से देश के आम नागरिकों का जीवन बेहतर होगा।

बुधवार को GST परिषद की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के इरादे के बारे में बात की थी। पीएम मोदी ने कहा, “केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को बेहद लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा, “व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, खास तौर पर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।”

GST परिषद की 56वीं बैठक इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत साबुन, साइकिल और आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।