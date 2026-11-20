14 अक्टूबर 1956 को, डॉ. अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नाहपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे आज 'दीक्षाभूमि' के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।

शुक्रवार (20 नवंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करना डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और उनके द्वारा इसी शहर से शुरू की गई सामाजिक क्रांति के प्रति एक उचित सम्मान होगा। राउत ने यह मांग दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने के प्रस्ताव पर चल रहे विवाद के बीच की है। अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए राउत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करने का प्रस्ताव लाते हैं, तो शिवसेना (यूबीटी) उसे पूरा समर्थन देगी।

…तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे राउत ने कहा, "डॉ. अंबेडकर की सामाजिक क्रांति नागपुर से, यानी दीक्षाभूमि से शुरू हुई थी। अगर मुख्यमंत्री नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो इस प्रस्ताव को लेकर होने वाले किसी भी विवाद में हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे।" वहीं, मुंबई के माहिम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना(यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने कहा कि दादर पश्चिम में स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक 'चैत्यभूमि' के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है लेकिन इस पश्चिमी उपनगर के पारंपरिक नाम 'दादर' का भी अपना महत्व है।

चैत्यभूमि सरकार की एक चाल: सावंत सावंत ने कहा कि दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' रखने को लेकर जो चर्चा चल रही है, वह सरकार की एक चाल है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से फडणवीस सरकार की एक सोची-समझी चाल है। लोगों को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दादर के आम निवासी दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के किसी भी कदम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा कोई राजनीतिक विवाद पैदा नहीं करेगा।" सावंत की यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना(शिंदे गुट) नेता शिशिर शिंदे और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दादर बीएमसी पार्षद यशवंत किल्लेदार ने दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया।

'ठाकरे बंधुओं के नाम मिट जायेंगे' इस बीच फडणवीस के कट्टर समर्थक माने जाने वाले वकील गुणरत्न सदावर्ते ने मीडियाकर्मियों से कहा, "किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' होने से रोक सके। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यह पसंद नहीं है तो उन्हें दादर से निकल जाना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। एक बार जब फडणवीस ने कोई फैसला ले लिया, तो यह तय है कि वे उसे जरूर लागू करेंगे।" उन्होंने कहा, “एक समय बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का विरोध किया था। उसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आज दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' रखने का विरोध कर रहे हैं। इन दोनों ठाकरे बंधुओं के नाम मिट जायेंगे।”

तब किसी ने तिलक की जाति पर ध्यान नहीं दिया सदावर्ते ने कहा कि जब कुर्ला रेलवे टर्मिनस का नाम बदलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस रखा गया था तब किसी ने तिलक की जाति पर ध्यान नहीं दिया। सदावर्ते ने कहा, "जब विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जतायी। तो फिर दादर रेलवे स्टेशन का नाम 'चैत्यभूमि' रखे जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है?" उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों ही राजनीति में अब टिके रहने लायक नहीं रहे हैं। सदावर्ते ने कहा, "मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से अनुरोध करूंगा कि वे बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दें। बालासाहेब ठाकरे का अनुसरण करने के बजाय उन्हें बालासाहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों का पालन करना चाहिए।"