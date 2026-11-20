Explainer: 'दादर चैत्यभूमि तो नागपुर दीक्षाभूमि क्यों नहीं?' महाराष्ट्र में छिड़ा नया सियासी संग्राम; फडणवीस vs ठाकरे सेना क्यों
14 अक्टूबर 1956 को, डॉ. अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नाहपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे आज 'दीक्षाभूमि' के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद छिड़ गया है। रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थक और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थक आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, सरकार ने दादर स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद वहां विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मांग की है कि नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' कर दिया जाए।
शुक्रवार (20 नवंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करना डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और उनके द्वारा इसी शहर से शुरू की गई सामाजिक क्रांति के प्रति एक उचित सम्मान होगा। राउत ने यह मांग दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने के प्रस्ताव पर चल रहे विवाद के बीच की है। अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए राउत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करने का प्रस्ताव लाते हैं, तो शिवसेना (यूबीटी) उसे पूरा समर्थन देगी।
…तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे
राउत ने कहा, "डॉ. अंबेडकर की सामाजिक क्रांति नागपुर से, यानी दीक्षाभूमि से शुरू हुई थी। अगर मुख्यमंत्री नागपुर का नाम बदलकर 'दीक्षाभूमि' करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो इस प्रस्ताव को लेकर होने वाले किसी भी विवाद में हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे।" वहीं, मुंबई के माहिम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना(यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने कहा कि दादर पश्चिम में स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के स्मारक 'चैत्यभूमि' के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है लेकिन इस पश्चिमी उपनगर के पारंपरिक नाम 'दादर' का भी अपना महत्व है।
चैत्यभूमि सरकार की एक चाल: सावंत
सावंत ने कहा कि दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' रखने को लेकर जो चर्चा चल रही है, वह सरकार की एक चाल है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से फडणवीस सरकार की एक सोची-समझी चाल है। लोगों को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दादर के आम निवासी दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के किसी भी कदम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा कोई राजनीतिक विवाद पैदा नहीं करेगा।" सावंत की यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना(शिंदे गुट) नेता शिशिर शिंदे और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दादर बीएमसी पार्षद यशवंत किल्लेदार ने दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया।
'ठाकरे बंधुओं के नाम मिट जायेंगे'
इस बीच फडणवीस के कट्टर समर्थक माने जाने वाले वकील गुणरत्न सदावर्ते ने मीडियाकर्मियों से कहा, "किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' होने से रोक सके। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यह पसंद नहीं है तो उन्हें दादर से निकल जाना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। एक बार जब फडणवीस ने कोई फैसला ले लिया, तो यह तय है कि वे उसे जरूर लागू करेंगे।" उन्होंने कहा, “एक समय बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के नाम पर रखने का विरोध किया था। उसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आज दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' रखने का विरोध कर रहे हैं। इन दोनों ठाकरे बंधुओं के नाम मिट जायेंगे।”
तब किसी ने तिलक की जाति पर ध्यान नहीं दिया
सदावर्ते ने कहा कि जब कुर्ला रेलवे टर्मिनस का नाम बदलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस रखा गया था तब किसी ने तिलक की जाति पर ध्यान नहीं दिया। सदावर्ते ने कहा, "जब विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जतायी। तो फिर दादर रेलवे स्टेशन का नाम 'चैत्यभूमि' रखे जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है?" उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दोनों ही राजनीति में अब टिके रहने लायक नहीं रहे हैं। सदावर्ते ने कहा, "मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से अनुरोध करूंगा कि वे बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दें। बालासाहेब ठाकरे का अनुसरण करने के बजाय उन्हें बालासाहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों का पालन करना चाहिए।"
दादर स्टेशन का नाम बदलना
इससे पहले बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने दादर स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़ी जरूरी औपचारिकताओं को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, स्टेशन का नाम बदलने से संबंधित विधायी समिति की प्रक्रियाएं आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पूरी की जाएंगी; जिसके बाद नाम बदलने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि अंबेडकरवादी इतिहास में नागपुर का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। 14 अक्टूबर 1956 को, डॉ. अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ उस स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे आज 'दीक्षाभूमि' के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।