Cabinet Ministers Portfolio Live: तैयार है पीएम मोदी की नई टीम, आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा

New Cabinet Ministers: रविवार शाम शपथ लेने वाले 72 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार हैं। अब मोदी 3.0 की सोमवार शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है।

Published By: Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 10 Jun 2024 8:13 AM PM Narendra Modi New Cabinet Ministers LIVE: नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। रविवार शाम आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ कार्यक्रम में 71 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। अब मोदी 3.0 की सोमवार शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि मंत्रालयों का बंटवारा भी किया जा सकता है। रविवार शाम शपथ लेने वाले 72 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार हैं। खास बात है कि इस बार मोदी सरकार में बड़े स्तर पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA के सहयोगी दलों की भी हिस्सेदारी है। इनमें हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, तेलुगू देशम पार्टी और अपना दल भी शामिल हैं। Mon, 10 Jun 2024 08:13 AM Mon, 10 Jun 2024 08:13 AM Modi Cabinet Ministers: वकीलों से लेकर एमबीए डिग्री धारकों तक, मोदी कैबिनेट कौन-कौन Modi Cabinet Ministers: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्रियों में से छह वकील हैं, तीन एमबीए डिग्री धारक हैं और 10 स्नातकोत्तर हैं, जिससे यह पेशेवरों का एक अच्छा मेल है। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह उन लोगों में शामिल हैं जिनके पास स्नातकोत्तर डिग्री है। कानून की डिग्री रखने वाले छह लोगों में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, जे पी नड्डा, पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव और किरेन रीजीजू शामिल हैं। स्नातकोत्तर डिग्रीधारी मंत्रियों में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस. जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, डॉ. वीरेंद्र कुमार, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी, अन्नपूर्णा देवी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। छह मंत्री स्नातक हैं जिनमें मनोहर लाल खट्टर, एच डी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ​​ललन सिंह, प्रह्लाद जोशी और गिरिराज सिंह हैं। Mon, 10 Jun 2024 08:01 AM Mon, 10 Jun 2024 08:01 AM Cabinet Ministers LIVE: पीएम मोदी की नई कैबिनेट में दक्षिण से 13 मंत्री, अकेले कर्नाटक से 5 Cabinet Ministers LIVE: मोदी की नई कैबिनेट में दक्षिण से 13 मंत्री शामिल हैं। यह हाल तब है जब 2019 की तरह इस बार भी भाजपा को दक्षिण से 29 सीटें ही मिल पाई। अकेले कर्नाटक से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें। Mon, 10 Jun 2024 07:50 AM Mon, 10 Jun 2024 07:50 AM Cabinet Ministers LIVE: तीसरे कार्यकाल में 19 कैबिनेट मंत्री समेत 34 पुराने मंत्री बरकरार Cabinet Ministers LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी निवर्तमान मंत्रिपरिषद के 19 कैबिनेट मंत्रियों समेत 34 मंत्रियों को बरकरार रखा है। रविवार को शपथ लेने वाले निवर्तमान कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर शामिल है, जो प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में निरंतरता और अनुभव पर जोर को दर्शाता है। अन्नपूर्णा देवी एकमात्र ऐसी मंत्री हैं जिन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि एल. मुरुगन पिछले मंत्रिपरिषद के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद दोबारा मंत्री बनाया गया है।