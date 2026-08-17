नितिन नवीन ने सभी राष्ट्रीय सचिवों की कर दी छुट्टी, लेकिन कांग्रेस नेता के बेटे पर बड़ी मेहरबानी; पद बरकरार

नितिन नवीन के 16 राष्ट्रीय सचिवों की सूची में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के अलावा केरल से ही के. सुरेंद्रन को भी जगह दी है। नई राष्ट्रीय टीम को पहली मीटिंग 22 अगस्त को बुलाई गई है।

केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। टीम नवीन में पार्टी के मौजूदा 11 राष्ट्रीय सचिवों में से सिर्फ़ एक को छोड़कर बाकी सभी 10 सचिवों की छुट्टी कर दी गई है, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव पद पर बरकरार रखा गया है। उनके अलावा 15 नए चेहरों को भी इस पद पर तैनात किया गया है। यानी जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली भाजपा में जहां 11 राष्ट्रीय सचिव होते थे, वहां अब टीम नवीन में 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। इस 16 सदस्यीय टीम में अनिल एंटनी को छोड़कर बाकी सभी नए चेहरे हैं।

कौन हैं अनिल एंटनी? 38 वर्षीय अनिल एंटनी ने अप्रैल 2023 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने केरल की पथनामथिट्टा लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। वह मेघालय और नागालैंड के पार्टी प्रभारी भी हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) से पढ़ाई की है।

राष्ट्रीय सचिवों की लिस्ट में और कौन-कौन? नितिन नवीन के 16 राष्ट्रीय सचिवों की सूची में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के अलावा केरल से ही के. सुरेंद्रन को भी जगह दी है। इनके अलावा गुजरात से रोहन गुप्ता और जगदीप ईश्वरभाई पटेल, दिल्ली से डॉ. संदीप पाठक, स्वदेश सिंह और जय प्रकाश, उत्तर प्रदेश से डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार, बिहार से सिद्धार्श शंभू, झारखंड से डॉ. प्रदीप वर्मा, तमिलनाडु से एम वेंकटेशन, पश्चिम बंगाल से मनोज तिग्गा, नगालैंड से फांगनोन कोन्याक, और असम से मृगांका देव बर्मन को भी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है।

अमरपाल मौर्य नया ओबीसी मोर्चा प्रमुख बने इसके साथ ही नितिन नवीन ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के प्रमुखों को भी बदल दिया है और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से और वनथी श्रीनिवासन को महिला मोर्चा के प्रमुख पद से हटा दिया है। अपनी नई टीम में, बीजेपी अध्यक्ष ने गुजरात के डॉ. हेमांग जोशी को नया युवा मोर्चा प्रमुख और छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को नया ओबीसी मोर्चा प्रमुख बनाया गया है।

स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मिली यह जिम्मेदारी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, रेखा वर्मा सहित आठ नेताओं को स्थान दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से स्मृति ईरानी को यह अहम दायित्व सौंपा गया है।