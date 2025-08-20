टेबल तोड़ेंगे बिल फाड़ेंगे; CM-PM को हटाने वाले बिलों पर भी होगा बवाल, विपक्ष तैयार

AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, '... हम इन बिलों का विरोध करेंगे। यह संविधान के खिलाफ है। ये(भाजपा) हर चीज अपने हाथों में ले रहे हैं... भाजपा यह भूल रही है कि वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे...।'

सरकार की बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा। अब इन विधेयकों को लेकर संसद में बवाल होना तय है। सांसदों ने टेबल तोड़ने और बिल फाड़ने तक की धमकी दे दी है।

इंडिया टुडे से बातचीत में विपक्ष के एक सांसद ने कहा है कि इस विधेयक का बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम इसे पेश ही नहीं होने देंगे। हम टेबल तोड़ देंगे और बिल फाड़ देंगे।'

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, '...कल को आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला लगा सकते हैं, उसे बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यह पूरी तरह से संविधान-विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।'

सरकार केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 को पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें प्रावधान है कि पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री में से किसी को भी ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है, तो वह 31वें दिन अपना पद गंवा देंगे।

इन विधेयकों की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकारों को गिराने के लिए 'नए हथकंडे' तलाश रहे हैं।

गोखले ने आरोप लगाया, 'जब वोट-चोरी उजागर हो गई है, तो मोदी-शाह नए हथकंडे तलाश रहे हैं। आज नया विधेयक लाया जा रहा है जिससे सीबीआई-ईडी को भाजपा के लिए राज्य सरकारों को सीधे गिराने की अनुमति मिल जाएगी।'

उन्होंने कहा, 'कोई व्यक्ति अपराधी तभी होता है जब अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। इससे पहले तक, वह केवल एक 'आरोपी' होता है। आप महज़ आरोप के आधार पर मुख्यमंत्री/मंत्री को हटा नहीं सकते। मोदी-शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष का प्रमाण नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'दिलचस्प तथ्य : पिछले 11 वर्षों में, भाजपा के किसी भी केंद्रीय/राज्य मंत्रियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी गिरफ्तारियां केवल विपक्षी नेताओं की ही हुई हैं।'

तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है।

उन्होंने कहा, 'विपक्ष की भविष्यवाणियां सच हुईं — केवल 240 सांसदों के साथ भाजपा संविधान बदल रही है। नया विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है- केंद्र सरकार ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्वाचित विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार कर सकती है और किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना उन्हें हटा सकती है।'