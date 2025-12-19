काम नहीं आई डीके की ‘डिनर डिप्लोमैसी’? सिद्धा बोले-कभी नहीं कहा ढाई साल ही सीएम रहूंगा
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही। डिप्टी सीएम डिनर डिप्लोमैसी से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीएम सिद्दारमैया ने फिर कह दिया है कि उन्होंने कभी नहीं कहाकि वह ढाई साल तक ही सीएम रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को राज्य कांग्रेस में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह पांच साल के लिए चुने गये हैं और अपना कार्यकाल पूरा करने का इरादा रखते हैं।
सिद्दारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में कहाकि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं तब तक रहूंगा जब तक पार्टी आलाकमान आदेश नहीं देता। मैं पांच साल के लिये चुना गया हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को बांटने के लिए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ कोई सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था नहीं है। यह टिप्पणी गुरुवार को बेलगावी में सिद्दारमैया के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायकों की रात्रिभोज बैठक के बाद बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आई है।
वरिष्ठ मंत्री सतीश जारकीहोली ने शहर के एक होटल में रात्रिभोज का आयोजन किया, जिसमें 30 से ज्यादा विधायकों ने भाग लिया। कुछ उपस्थित लोगों ने इस रात्रिभोज को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सामान्य सामाजिक मेलजोल बताया, जबकि अन्य ने स्वीकार किया कि प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें पार्टी की रणनीति और एकजुटता शामिल है।
यह घटनाक्रम सिद्दारमैया और शिवकुमार के बीच हाल ही में हुई कई बैठकों के बाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान के मार्गदर्शन में एक-दूसरे के आवास पर आयोजित नाश्ते के सत्र भी शामिल हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये बैठकें नेतृत्व के अंदरूनी तनाव को कम करने और राज्य इकाई के भीतर एक एकजुट मोर्चा पेश करने की कोशिश है।
सिद्दारमैया का स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। इस समय राज्य के नेतृ्त्व में संभावित फेरबदल की अटकलें थीं। विश्लेषकों का कहना है कि श्री सिद्दारमैया का यह दृढ़ बयान पार्टी के भीतर स्थिरता की पुष्टि करने और विधायकों और मतदाताओं को शासन में निरंतरता के बारे में आश्वस्त करने के उद्देश्य से है।
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने बार-बार नेतृत्व की अटकलों को कम करके आंका है। सिद्दारमैया के साथ हाल की बैठकों को नियमित समन्वय और पार्टी रणनीति चर्चाओं का हिस्सा बताया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ध्यान सरकार के प्रदर्शन को मजबूत करने और आगामी विकास पहलों से पहले उत्तरी कर्नाटक में प्रमुख मुद्दों को संभालने पर है।
उल्लेखनीय है कि सिद्दारमैया इस सप्ताह के अंत में विधानसभा को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों की क्षेत्रीय विकास, पार्टी प्राथमिकताओं या आंतरिक संगठनात्मक निर्णयों से संबंधित किसी भी घोषणा पर बारीकी से नजर रहेगी।