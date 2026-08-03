ममता बनर्जी को बड़ा झटका, 4 माह में ही नेताजी के प्रपौत्र ने साथ छोड़ा
पश्चिम बंगाल की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के प्रमुख सदस्य और पूर्व भाजपा नेता चंद्र कुमार बोस ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) से इस्तीफा दे दिया है। महज चार महीने पहले ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने वाले बोस का यह फैसला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
चंद्र कुमार बोस ने सोमवार को जारी अपने आधिकारिक इस्तीफा पत्र में साफ लिखा है कि मैं पर्सनल कारणों से, तुरंत प्रभाव से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से अपना इस्तीफा देता हूं। उन्होंने किसी राजनीतिक मतभेद या पार्टी के अंदरूनी विवाद का जिक्र नहीं किया, बल्कि पूरी तरह 'निजी कारण' बताया है। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक उनके इस्तीफे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
भाजपा से टीएमसी और फिर इस्तीफा
चंद्र कुमार बोस का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े रहे। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया और इसे अपनी 'गलती' करार दिया था। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था।
टीएमसी में शामिल होते समय बोस ने जोर देकर कहा था कि वे ज्यादा समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाले राजनीतिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने और विभिन्न वर्गों को एकजुट करने की बात कही थी।
लेकिन टीएमसी में उनका सफर बहुत छोटा साबित हुआ। महज चार महीने के अंदर ही उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। दूसरी ओर सियासी पंडित इस घटना को पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक हलचल का हिस्सा मान रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से कई विधायक और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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