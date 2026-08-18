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नितिन नवीन की नई टीम में नए नेताओं के पास कितना पैसा, जानें कौन कितना अमीर है

By Shubham Sharma
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चुनावी हलफनामों और आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से इन नए पदाधिकारियों की नेट वर्थ और घोषित संपत्तियों का एक दिलचस्प ब्योरा सामने आया है।

BJP Nitin Nabin New Team Net Worth
नितिन नवीन की नई टीम में नए नेताओं के पास कितना पैसा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। इस नई टीम में 51 नए चेहरों (78.5%) को शामिल कर पार्टी संगठन को नया रूप देने की कोशिश की गई है। चुनावी हलफनामों और आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से इन नए पदाधिकारियों की आर्थिक पृष्ठभूमि और घोषित संपत्तियों का एक दिलचस्प ब्योरा सामने आया है।

पीयूष गोयल सबसे अमीर पदाधिकारी

पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे पीयूष गोयल बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में सबसे धनी नेता बनकर उभरे हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार:

  • कुल संपत्ति: लगभग ₹110.95 करोड़, जिनमें ज्यादातर हिस्सा शेयर, म्यूचुअल फंड और बैंक डिपॉजिट जैसी चल संपत्तियों का है।
  • अचल संपत्ति: मुंबई और दिल्ली में ₹21 करोड़ से ज्यादा मूल्य के आवासीय फ्लैट।
  • देनदारियां: उनके ऊपर कोई देनदारी घोषित नहीं की गई है।

टॉप 5 अमीर नेताओं में दिग्गजों का दबदबा

पीयूष गोयल के अलावा पार्टी की नई कार्यकारिणी में कई अन्य बड़े नामों के पास भारी-भरकम संपत्ति है।

बैजयंत पांडा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

स्मृति ईरानी (राष्ट्रीय महासचिव): लगभग 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें मुंबई और अमेठी में अचल जायदाद शामिल है।

डॉ. सतीश पूनिया (राष्ट्रीय महासचिव): 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।

वसुंधरा राजे सिंधिया (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष): घोषित 4.09 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ शीर्ष 5 में शामिल हैं। उनके हलफनामे में 3.179 किलोग्राम सोना और 15 किलोग्राम चांदी भी दर्ज है।

हेमांग जोशी सबसे युवा चेहरा

नई टीम में जहां एक तरफ बड़े उद्योगपतियों और दिग्गजों का प्रतिनिधित्व है, वहीं दूसरी तरफ युवा और मिडल क्लास बैकग्राउंड के नेताओं को भी मौका दिया गया है।

डॉ. हेमांग जोशी (BJYM अध्यक्ष): 35 साल के हेमांग जोशी इस पूरी लिस्ट में सबसे युवा और सबसे कम संपत्ति (₹1 करोड़) वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं।

बिप्लब कुमार देब और गजेंद्र पटेल: त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब (1.2 करोड़ रुपए) और ओबीसी मोर्चा प्रमुख गजेंद्र पटेल (₹2 करोड़) की संपत्ति सामान्य मध्यमवर्गीय दायरे में आती है।

शिवेश कुमार राम (SC मोर्चा): मात्र 80 लाख रुपए की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे कम घोषित आय वाले चेहरों में शामिल हैं।

चुनाव के लिए संगठन में कितना बैलेंस

विश्लेषकों का मानना है कि 51 नए नेताओं की औसतन 4 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति यह दर्शाती है कि पार्टी ने अनुभवी, आर्थिक रूप से मजबूत और जमीनी स्तर के युवा कार्यकर्ताओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।

यह नई राष्ट्रीय टीम आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनावों के लिए बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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