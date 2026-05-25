129 करोड़ का नेटवर्थ, 200 करोड़ के म्यूचुअल फंड; क्यों खास है दिल्ली जिमखाना क्लब?

दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों चर्चा में है। चर्चाओं के बीच यह क्लब आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। क्लब का नेटवर्थ करीब 129 करोड़ का है, जबकि म्यूचुअल फंडों में निवेश का बाजार मूल्य 217 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों चर्चा में है। चर्चाओं के बीच यह क्लब आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। क्लब का नेटवर्थ करीब 129 करोड़ का है, जबकि म्यूचुअल फंडों में निवेश का बाजार मूल्य 217 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में क्लब ने 9.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। क्लब के लेखा परीक्षक एवीए एंड एसोसिएट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संस्था की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है। मार्च 2024 के अंत तक क्लब के पास 162 करोड़ रुपये का निवेश था, जिसमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मूल्य 217 करोड़ रुपये हो गया।

निवेश की रूढ़िवादी रणनीति क्लब ने पूरी तरह सुरक्षित और रूढ़िवादी निवेश नीति अपनाई है। सबसे बड़ा निवेश आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 18.7 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 14.2 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 13.5 करोड़ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में 11 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं। 12 महीने से अधिक अवधि वाली बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि लगाई गई है, जबकि बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है।

मुख्य आय का स्रोत क्या है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा-8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में पंजीकृत इस क्लब की प्रमुख आय रेस्तरां, बार और बैंक्वेट सेवाओं से आती है। इन सेवाओं से पिछले वर्ष 43 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

पुराने ऑडिट और किराया विवाद लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के ऑडिटेड खाते सदस्यों की मंजूरी नहीं ले पाए, हालांकि उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने अप्रैल 2018 से बढ़े हुए भू-किराए के रूप में 24.7 करोड़ रुपये की मांग की है।

सदस्यता पर विवाद मार्च 2024 तक क्लब में कुल 14,547 सदस्य हैं, जिनमें 5,018 स्थायी सदस्य, 27 आजीवन सदस्य, लगभग 3,000 यूसीपी (क्लब परिसर उपयोगकर्ता) सदस्य और 5,000 से अधिक ग्रीन कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अलावा 93 प्रतिष्ठित, 80 कॉर्पोरेट, 1323 महिला सदस्य, एक राजनयिक और एक अस्थायी सदस्य भी हैं।

सदस्यता को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। आरोप है कि स्थायी सदस्यों के बच्चे आसानी से आश्रित श्रेणी में प्रवेश पाकर ग्रीन कार्ड धारक बन जाते हैं। क्लब रक्षा सेवाओं और सिविल सेवकों के बीच गुटबाजी, चुनावी विवाद, धन गबन और कुप्रबंधन के आरोपों में भी घिरा रहा है। दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों ने क्लब पर अपने मूल उद्देश्य ( खेल और मनोरंजन को बढ़ावा देने ) से भटकने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने तो एक बार क्लब को 'व्यायामशाला से मधुशाला' में बदल दिए जाने की टिप्पणी भी की थी।

आज कल चर्चा में दिल्ली जिमखाना क्लब राजधानी के हरे-भरे और प्रतिष्ठित इलाके में स्थित दिल्ली जिमखाना क्लब, जो एक सदी से अधिक समय से देश के प्रभावशाली और चुनिंदा लोगों की पसंदीदा जगह रहा है, अब अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक अपना परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने 22 मई को जारी आदेश में कहा है कि 2, सफदरजंग रोड स्थित यह 27.3 एकड़ का परिसर 'रक्षा ढांचे को मजबूत एवं सुरक्षित करने' तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

औपनिवेशिक काल की भव्य इमारत क्लब का भव्य सफेद भवन, प्रसिद्ध बॉलरूम और खूबसूरत हरे-भरे लॉन लंबे समय से दिल्ली की शान रहे हैं। इसकी वास्तुकला प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल की देन है, जिन्होंने कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन (पूर्व कमांडर-इन-चीफ हाउस) का भी डिजाइन किया था। मूल रूप से 3 जुलाई 1913 को 'इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' के नाम से स्थापित यह संस्था ब्रिटिश प्रशासकों और सैन्य अधिकारियों के लिए बनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 'इंपीरियल' शब्द हटा दिया गया, लेकिन क्लब ने अपनी भव्यता, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम और लकड़ी के फर्श वाले बॉलरूम के साथ पुरानी दिल्ली की शाही छवि को बरकरार रखा।