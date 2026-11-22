चीन को झटका दे भारत पहुंचे नेपाल के पीएम बालेन शाह, मोदी से मिलेंगे; क्या हैं मुद्दे?
नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भारत ने मदद के लिए आगे आकर राहत सामग्री, राशन और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इस मदद के बाद भारत के प्रति नेपाल का रुख फिर सकारात्मक होता दिख रहा है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार शाम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। मार्च में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बालेन शाह भारत आए हैं। उनकी यह यात्रा सोमवार को समाप्त होगी और कुल मिलाकर एक दिन से कुछ अधिक समय तक चलेगी। बालेन शाह के राजधानी दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
नेपाली पीएम बालेन शाह का भारत दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए चीन के बजाय भारत को चुना है। दरअसल, पिछले कुछ समय से नेपाल चीन के करीब जाता दिखाई दे रहा था और 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत की जगह चीन को चुना था। लेकिन नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भारत ने मदद के लिए आगे आकर राहत सामग्री, राशन और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इस मदद के बाद भारत के प्रति नेपाल का रुख फिर सकारात्मक होता दिख रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। बालेन शाह का भारत दौरा इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है।
34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया
बालेन शाह नेपाल एयरलाइंस की रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से भारत पहुंचे हैं। उनके साथ 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें उनके मुख्य सलाहकार कुमार ब्यानजंकर, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के साथ कारोबारियों का एक अलग दल भी भारत आया है। भारत दौरे के दौरान बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नेपाल के प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने दौरे से पहले इसकी जानकारी दी थी।
व्यापार, ऊर्जा, निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा
दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। खासतौर पर व्यापार, ट्रांजिट, ऊर्जा, निवेश और सीमा पार संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान ऊर्जा सहयोग से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखे जाने की तैयारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान भी होना है।
बालेन शाह का दौरा कितना खास
बालेन शाह मार्च में नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत के द्विपक्षीय दौरे पर आए हैं। सितंबर में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन वह उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। शाह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की सरकार का गठन पिछले साल सितंबर में केपी शर्मा ओली सरकार को सत्ता से हटाने वाले युवा पीढ़ी के आंदोलन के करीब 6 महीने बाद हुआ था। मोदी ने सरकार बनने के समय ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। नेपाल के नए प्रधानमंत्रियों के लिए पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा भारत से शुरू करना लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है। हालांकि, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। साल 2024 में केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा से अलग हटकर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें