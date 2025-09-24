नेपाल में जिस जेन-Z ने गिराई सरकार, उन्हें मिलेगा वोट देने का मौका; बदला जाएगा कानून

नेपाल में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद के पी ओली की सरकार गिर गई। इसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के पद के लिए युवाओं की पसंद बनकर उभरीं सुशीला कार्की ने आगामी 5 मार्च को चुनाव की घोषणा की है।

नेपाल में बीते दिनों जेन-Z ने महज कुछ ही घंटों में सरकार गिरा दी थी। अब जेन-Z के इन्हीं युवाओं को वोट देने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए नेपाल के कानून में बदलाव करने की तैयारी चल रही है। नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने बुधवार को देश मतदाता सूची अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके बाद अब युवा मतदाता भी वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा पाएंगे।

नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक यह अध्यादेश नए मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 114(1) के तहत जारी किया गया है। यह मतदाता सूची अधिनियम की धारा 4(2)(2) में संशोधन करता है, जिसके मुताबिक देश में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मतदाता सूची में पंजीकरण कराने पर पाबंदी थी। बता दें कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अगले साल 5 मार्च को चुनाव कराने का ऐलान किया है।

क्यों बदला जाएगा कानून? नेपाल के पुराने प्रावधानों के मुताबिक, "चुनाव की तारीख की घोषित होने के बाद, उस चुनाव के लिए कोई मतदाता पंजीकरण नहीं किया जाएगा।" अगर मौजूदा कानून लागू रहता, तो सिर्फ 12 सितंबर तक मतदाता सूची में पंजीकृत लोग ही चुनावों में वोट दे पाते। इस नियम की वजह से कई योग्य युवा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पा रहे थे। देश में सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने वाले कई युवा पात्र होने के बावजूद अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए थे। उन्हीं मांगों को पूरा करने और चुनाव में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेपाल में अब नया अध्यादेश लाया गया है।