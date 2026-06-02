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नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ का BJP दफ्तर में रेड कार्पेट वेलकम, बालेन शाह को लगेगी मिर्ची

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रवि लामिछाने से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘हमारी चर्चा भारत-नेपाल विकास साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर केंद्रित रही। विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में इनकी अहम भूमिका है।’

नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ का BJP दफ्तर में रेड कार्पेट वेलकम, बालेन शाह को लगेगी मिर्ची

नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में उनके प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। रेड कारपेट भी बिछाया गया था। यह दौरा भाजपा अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुआ है। लामिछाने के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल से जुड़े वरिष्ठ नेता भारत आए हैं। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों से नेपाल में भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर तीखी बहस चल रही है। नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में कालापानी-लिपुलेख मुद्दे को उठाया था। उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में चीन और ब्रिटेन की भूमिका की वकालत की। शाह ने कहा कि विवाद ब्रिटिश भारत काल से जुड़ा है, इसलिए ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और कुछ राजनयिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए।

तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने किया खारिज

भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय स्तर पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच 98 प्रतिशत सीमा पहले ही चिह्नित हो चुकी है। बाकी विवादित क्षेत्रों पर गंडक नदी के रास्ते में बदलाव और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को संयुक्त रूप से सुलझाया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि द्विपक्षीय मामले में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है।

नेपाल को भारत का क्या संदेश

रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा और भाजपा नेतृत्व से उनकी मुलाकात को ऐसे समय में भारत की सक्रिय कूटनीति का संकेत माना जा रहा है। जब नेपाल के कुछ नेता तीसरे पक्ष को शामिल करने की बात कर रहे हैं, तब भारत पारंपरिक मित्रता को मजबूत करने और सीधे संवाद के जरिए मुद्दों को सुलझाने का रास्ता अपना रहा है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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