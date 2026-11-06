भारत के लिए नेपाली PM बालेन शाह ने तोड़े अपने बनाए नियम, अब दिल्ली भी आएंगे; तारीख तय

बालेन शाह इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जरूर गए थे। हालांकि ये उनका पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने भारत के विदेश सचिव से मुलाकात भी की। इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे। उनकी दिल्ली यात्रा की तारीख भी तय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह इसी महीने दिल्ली आ सकते हैं। पीएम बालेन शाह का यह दौरा कई मायनों में खास होगा। इस यात्रा से पहले अपने बनाए गए प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के विदेश सचिव से मुलाकात की है। वहीं यह इसीलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पहले विदेश दौरे के लिए चीन को छोड़कर भारत को तरजीह दी है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम बालेंद्र शाह 22 नवंबर से भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक विदेश सचिव नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर 4 से 5 नवंबर तक नेपाल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे।

गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय और नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, यात्रा के दौरान मिसरी ने प्रधानमंत्री शाह से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं सौंपीं। वहीं बैठक के दौरान विदेश सचिव मिसरी ने प्रधानमंत्री शाह को उनके भारत दौरे को लेकर चल रहीं तैयारियों के बारे में भी बताया।

जब भारतीय सचिव से नहीं मिले शाह इसके साथ ही नेपाली पीएम की यात्रा को लेकर बीते कुछ महीनों से धुंधली पड़ी तस्वीर साफ हो गई है। 6 महीने पहले बालेन शाह ने जिस भारतीय विदेश सचिव से मिलने से ने इनकार कर दिया था, अब नियम तोड़कर उनसे मिले हैं। दरअसल पूरी कहानी मई में शुरू हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी का 11 मई को नेपाल जाने का कार्यक्रम तय था। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नेपाली PM शाह से मुलाकात भी करना चाहते थे। हालांकि, जब यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री शाह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, तो मिसरी की नेपाल यात्रा को रद्द कर दिया गया।

क्या था वो नियम? नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता संभालने वाले बालेंद्र शाह ने अपने लिए कुछ खास प्रोटोकॉल बनाए थे। बालेन शाह ने नियम तय किया था कि वे दूसरे देशों राजदूतों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेंगे और नेपाल आने वाले अधिकारियों से भी मुलाकात नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक साल तक किसी भी विदेशी दौरे पर ना जाने की घोषणा की थी। हालांकि अब उनका नजरिया बदल गया है।