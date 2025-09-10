Nepal King wanted to merger with India PM Nehru rejected King Tribhuvan offer Ex President Pranab Mukherjee book claims ...तब भारत में शामिल होना चाहता था नेपाल, पंडित नेहरू ने क्यों ठुकरा दिया था राजा त्रिभुवन का ऑफर?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNepal King wanted to merger with India PM Nehru rejected King Tribhuvan offer Ex President Pranab Mukherjee book claims

...तब भारत में शामिल होना चाहता था नेपाल, पंडित नेहरू ने क्यों ठुकरा दिया था राजा त्रिभुवन का ऑफर?

त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह जब 1951 में विदेश से नेपाल लौटे तो उन्होंने वहां संवैधानिक राजशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इसी दौरान उन्होंने चीन की आक्रामकता के खिलाफ पंडित नेहरू से नेपाल का भारत में विलय कराने का अनुरोध किया था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 02:28 PM
share Share
Follow Us on
...तब भारत में शामिल होना चाहता था नेपाल, पंडित नेहरू ने क्यों ठुकरा दिया था राजा त्रिभुवन का ऑफर?

बात 1949-50 की है। चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी और चीन विस्तारवादी नीति के तहत 1950 तक तिब्बत पर कब्जा कर चुका था। उसी दौर में चीन और भारत के बीच स्थित एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह नेपाल के राजा थे। चीन की बढ़ती आक्रामकता का वजह से त्रिभुवन बीर चिंतित हो गए थे। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को ये ऑफर दिया था कि वह हिमालयी देश नेपाल का विलय भारत में कर लें और उसे एक राज्य बना दें लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब "द प्रेसिडेंशियल इयर्स" में लिखा है कि नेपाल भारत में विलय चाहता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मुखर्जी के अनुसार, नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह ने यह प्रस्ताव नेहरू के सामने रखा था लेकिन पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:भीड़ मेरे पीछे दौड़ पड़ी; नेपाल में भारतीयों पर होने लगे हमले, महिला ने सब बताया

इंदिरा होतीं तो स्थिति कुछ और होती

अपनी किताब के 11वें अध्याय 'माई प्राइम मिनिस्टर: डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट टेम्परामेंट्स' शीर्षक के अंतर्गत मुखर्जी ने लिखा है, "अगर इंदिरा गांधी नेहरू की जगह प्रधानमंत्री होतीं, तो शायद वह इस अवसर का लाभ उठातीं, जैसा उन्होंने सिक्किम के मामले में किया था।" उन्होंने यह भी लिखा, "हर प्रधानमंत्री की अपनी कार्यशैली होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू से बिल्कुल अलग रुख अपनाया था। विदेश नीति, सुरक्षा और आंतरिक प्रशासन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्रियों के बीच, भले ही वे एक ही पार्टी से क्यों न हों अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं।"

पंडित नेहरू ने नेपाल पर अपनाया था कूटनीतिक रुख

प्रणब मुखर्जी ने आगे लिखा है कि पंडित नेहरू ने नेपाल के मुद्दे पर कूटनीतिक रुख अपनाते हुए काम किया था। वो लिखते हैं, "नेपाल में राणाओं के राज को राजशाही से बदल दिया गया था, जबकि नेहरू चाहते थे कि वहां भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो।" किताब में लिखा गया है कि नेहरू ने तब राजा त्रिभुवन से कहा था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए।" हालाँकि, कुछ स्रोतों और इतिहासकारों के अनुसार, इस दावे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं और इसे नेहरू की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से एक अफवाह बताया गया है।

ये भी पढ़ें:केपी शर्मा ओली के बाद कौन बनेगा नेपाल का प्रधानमंत्री? रेस में हैं ये 3 नाम

बता दें कि 1846 से 1951 तक नेपाल पर राणा शासकों का शासन था। इस दौरान नेपाल पूरी दुनिया से कटा रहा। 1949 में नेपाल के पड़ोस चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो यहां भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। उस वक्त तक त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह विदेश में थे। जब 1951 में वह नेपाल लौटे तो उन्होंने वहां संवैधानिक राजशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इसी दौरान उन्होंने चीन की आक्रामकता के खिलाफ पंडित नेहरू से नेपाल का भारत में विलय कराने का अनुरोध किया था।

Nepal Nepal Crisis Nepal Border
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।