Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'बिग ब्रदर' से लेकर सीमा विवाद तक, भारत के लिए नेपाल चुनाव के क्या मायने

Mar 06, 2026 04:17 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हाल के वर्षों में भी नेपाल के कुछ नेता और पार्टियां भारत को 'बड़े भाई' की तरह व्यवहार करने वाला बताते हैं। भारत इन आरोपों को निराधार मानता है और कहता है कि वह नेपाल की शांति, प्रगति और स्थिरता का समर्थन करता है। 

'बिग ब्रदर' से लेकर सीमा विवाद तक, भारत के लिए नेपाल चुनाव के क्या मायने

नेपाल के हालिया आम चुनावों के नतीजे भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 5 मार्च को हुए इन चुनावों में पहली बार 'जेन-जी' नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद मतदान हुआ, जिसने पिछले साल केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं के बड़े प्रदर्शनों ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिसमें दर्जनों मौतें हुईं। भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक जुड़ाव व आर्थिक निर्भरता के कारण भारत इन चुनावों पर गहन नजर रख रहा है। चुनाव परिणाम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:भारत की जिम्मेदारी है कि… ईरानी पोत डुबोए जाने के बाद राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

भारत पर नेपाल में 'बिग ब्रदर' वाली प्रवृत्ति का आरोप अक्सर लगता रहा है, विशेष रूप से वामपंथी दलों की ओर से। नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत पर हस्तक्षेप के दावे आम हैं। 2015 के संविधान घोषणा के समय मधेसी समूहों के विरोध में भारत पर अवरोध का आरोप लगा था, जिसे भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर खारिज किया। हाल के वर्षों में भी नेपाल के कुछ नेता और पार्टियां भारत को 'बड़े भाई' की तरह व्यवहार करने वाला बताते हैं। भारत इन आरोपों को निराधार मानता है और कहता है कि वह नेपाल की शांति, प्रगति और स्थिरता का समर्थन करता है। चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेन शाह जैसे युवा चेहरे भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं, जिससे भारत सतर्क है।

ये भी पढ़ें:सहमति से संबंध बनाते हैं, फिर भी लड़कों को भुगतना पड़ता है POCSO का खामियाजा: HC

भारत-नेपाल के कैसे संबंध

सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख तनाव बिंदु है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर लंबे समय से विवाद है, जिन्हें भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। 2020 में नेपाल ने इन क्षेत्रों को शामिल कर संशोधित राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नवंबर 2025 में नेपाल के नए 100 रुपये के नोट पर इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे एकतरफा कदम बताया। अगस्त 2025 में लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार शुरू होने पर भी नेपाल ने विरोध किया, लेकिन भारत ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं माना। ये विवाद राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काते हैं और चुनावी राजनीति में इस्तेमाल होते हैं।

ये भी पढ़ें:भारत इस तारीख को माओवादियों से हो जाएगा मुक्त, अमित शाह ने बता दी लास्ट डेट

चुनाव नतीजों से नेपाल में स्थिर सरकार बनने की उम्मीद है, जो भारत-नेपाल संबंधों को रीसेट करने का अवसर दे सकती है। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी के मजबूत प्रदर्शन से राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, जहां ओली की पार्टी सीमित सीटों तक सिमट गई है। भारत ने चुनावों की सफलता पर बधाई दी है और नेपाल के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही है। हालांकि, सीमा विवाद और 'बिग ब्रदर' आरोपों के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। अगर नई सरकार संतुलित नजरिया अपनाती है, तो दोनों देश कूटनीतिक गति बहाल कर सकते हैं, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Nepal India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।