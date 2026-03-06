'बिग ब्रदर' से लेकर सीमा विवाद तक, भारत के लिए नेपाल चुनाव के क्या मायने

हाल के वर्षों में भी नेपाल के कुछ नेता और पार्टियां भारत को 'बड़े भाई' की तरह व्यवहार करने वाला बताते हैं। भारत इन आरोपों को निराधार मानता है और कहता है कि वह नेपाल की शांति, प्रगति और स्थिरता का समर्थन करता है।

नेपाल के हालिया आम चुनावों के नतीजे भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 5 मार्च को हुए इन चुनावों में पहली बार 'जेन-जी' नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद मतदान हुआ, जिसने पिछले साल केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ युवाओं के बड़े प्रदर्शनों ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, जिसमें दर्जनों मौतें हुईं। भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक जुड़ाव व आर्थिक निर्भरता के कारण भारत इन चुनावों पर गहन नजर रख रहा है। चुनाव परिणाम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही हैं।

भारत पर नेपाल में 'बिग ब्रदर' वाली प्रवृत्ति का आरोप अक्सर लगता रहा है, विशेष रूप से वामपंथी दलों की ओर से। नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत पर हस्तक्षेप के दावे आम हैं। 2015 के संविधान घोषणा के समय मधेसी समूहों के विरोध में भारत पर अवरोध का आरोप लगा था, जिसे भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर खारिज किया। हाल के वर्षों में भी नेपाल के कुछ नेता और पार्टियां भारत को 'बड़े भाई' की तरह व्यवहार करने वाला बताते हैं। भारत इन आरोपों को निराधार मानता है और कहता है कि वह नेपाल की शांति, प्रगति और स्थिरता का समर्थन करता है। चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेन शाह जैसे युवा चेहरे भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं, जिससे भारत सतर्क है।

भारत-नेपाल के कैसे संबंध सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख तनाव बिंदु है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर लंबे समय से विवाद है, जिन्हें भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। 2020 में नेपाल ने इन क्षेत्रों को शामिल कर संशोधित राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नवंबर 2025 में नेपाल के नए 100 रुपये के नोट पर इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे एकतरफा कदम बताया। अगस्त 2025 में लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार शुरू होने पर भी नेपाल ने विरोध किया, लेकिन भारत ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं माना। ये विवाद राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काते हैं और चुनावी राजनीति में इस्तेमाल होते हैं।