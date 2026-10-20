भारत की बिस्किट पर नेपाल ने लगा दिया बैन, जानवरों का चारा मिलने से मचा है हड़कंप
प्रसिद्ध ब्रांड के बिस्किट में जानवरों का चारा मिलने की खबर सामने आई है। इसके बाद नेपाल की सरकार ने तुरंत इसके आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला?
भारत में बेहद प्रसिद्ध बिस्किट के एक ब्रांड में जानवरों का चारा मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। देशभर में इसे लेकर हो रहे बवाल के बाद अब नेपाल ने भी बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल ने भारत की कंपनी 'सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड' द्वारा बनाए जाने वाले 'प्रियागोल्ड' बिस्किट के आयात, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (FTQCD) ने सोमवार को इस मामले में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में नेपाली सरकार ने इन बिस्किटों को 'सब-स्टैंडर्ड' यानी घटिया गुणवत्ता का करार दिया है। साथ से बाजार से तुरंत इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
क्यों लिया फैसला?
दरअसल नेपाल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की हालिया कार्रवाई और चेतावनी के आधार पर यह फैसला लिया है। इससे पहले FSSAI ने हाल ही में कंपनी की जांच के दौरान पाया कि प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में 'कैटल फीड ब्रैन' यानी मवेशियों को खिलाया जाने वाला भूसा या चोकर का इस्तेमाल किया जा रहा था।
FSSAI ने कहा है कि यह खाद्य सुरक्षा नियमों का बेहद गंभीर उल्लंघन है। गड़बड़ियों को देखते हुए FSSAI ने न केवल सूर्या फूड एंड एग्रो का लाइसेंस निलंबित कर दिया है, बल्कि कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी है।
नेपाल में तुरंत रिकॉल करने के आदेश
इसके बाद नेपाली खाद्य विभाग के महानिदेशक संजीव कुमार कर्ण की पहल पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बैन लगाने का फैसला लिया गया। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने सभी इंपोर्टर्स और व्यापारियों से कहा है कि अगर बाजार या गोदामों में प्रियागोल्ड बिस्किट का कोई भी स्टॉक मौजूद है, तो उसे तुरंत वापस मंगाया जाए। वहीं विभाग ने व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों से स्पष्ट अपील की है कि वे इस बिस्किट का आयात ना करें और ना ही इसे खरीदें या बेचें।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें