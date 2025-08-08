वो 1000 CR दे दें, तब भी नहीं मंजूर… स्टालिन ने लॉन्च की नई शिक्षा नीति; दोनों में क्या अंतर?

NEP vs SEP: नई राज्य शिक्षा नीति के शुभारंभ होने के मौके पर मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि अगर वे (केंद्र सरकार) 1,000 करोड़ रुपये भी दे दें, तो भी तमिलनाडु NEP लागू नहीं करेगा। तमिलनाडु किसी भी रूप में थोपना पसंद नहीं करता।

NEP vs SEP: दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र की नई शिक्षा नीति (NEP) को खारिज करते हुए नई राज्य शिक्षा नीति (SEP) लॉन्च की है। इसके साथ ही दक्षिणी राज्य में एक नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के चीफ एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कोट्टूरपुरम स्थित अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में राज्य शिक्षा नीति (SEP) जारी की और इसे केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का विकल्प बताया। राज्य की नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2022 में रिटायर्ड जस्टिस मुरुगेसन की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं और अब यह दस्तावेज औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मुला पर जोर दिया गया था और इसके तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों के लिए हिंदी और अंगेज्री पढ़ना अनिवार्य है, जबकि तीसरी स्थानीय भाषा को पढ़ाने की भी वकालत की गई थी। तमिलनाडु ने NEP स्वीकार करने से मना कर दिया था और उसकी जगह राज्य शिक्षा नीति लागू की गई है। राज्य की इस नई शिक्षा नीति में सिर्फ दो भाषा (तमिल और अंग्रेजी) पढ़ाने की ही वकालत की गई है। यानी SEP में हिन्दी को अनिवार्य नहीं किया गया है।

NEP से क्या-क्या अलग? बता दें कि तमिलनाडु पहले से ही दो भाषा फॉर्मुले पर चल रहा है और हिन्दी का विरोध करता रहा है। अब नई राज्य शिक्षा नीति राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होंगी। इसके दायरे में CBSE, ICSE और तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूल आएंगे। राज्य शिक्षा नीति के तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जगह कक्षा 11वीं और 12वीं के समेकित अंकों के आधार पर ही स्नातक कला और स्नातक विज्ञान पाठ्यक्रमों में एडमिशन देने की बात कही गई है।

10वीं में नहीं होगा कोई फेल स्टालिन सरकार की नई राज्य शिक्षा नीति में कक्षा 3, 5 और 8 में परीक्षा नहीं लेने की बात कही गई है, जबकि केंद्र की नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है। SEP में इसे सामाजिक न्याय-विरोधी, स्कूल छोड़ने की बढ़ती दर और शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 10वीं में किसी भी छात्र को फेल नहीं करने की बात भी कही गई है। समिति ने SEP में विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा है। इसने शिक्षा को समवर्ती सूची से वापस राज्य सूची में लाने की भी सिफारिश की है।