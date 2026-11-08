'न राम मंदिर गया, न कभी जाऊंगा', TMC सांसद कीर्ति आजाद ने क्यों कहा ऐसा?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 12 दिसंबर को समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर भाजपा की ओर से हमला बोला गया था। इसी के जवाब में कीर्ति आजाद ने भाजपा और उसकी धार्मिक राजनीति पर तीखा प्रहार किया।

कीर्ति आजाद ने भाजपा पर मंदिरों के दान में हेराफेरी करने और वोट बैंक के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करने का संगीन आरोप लगाया।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने रविवार (8 नवंबर 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक बेहद विवादित बयान दिया है। कीर्ति आजाद ने स्पष्ट कहा है कि वे अयोध्या के राम मंदिर कभी नहीं गए हैं और न ही भविष्य में कभी वहां जाएंगे। उन्होंने इसके बजाय कामाख्या मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और मथुरा जाने की बात कही है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 12 दिसंबर को समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर भाजपा की ओर से हमला बोला गया था। इसी के जवाब में कीर्ति आजाद ने भाजपा और उसकी धार्मिक राजनीति पर तीखा प्रहार किया।

"क्या कामाख्या देवी की पूजा करने वाला हिंदू नहीं?" न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कीर्ति आजाद ने भाजपा पर मंदिरों के दान में हेराफेरी करने और वोट बैंक के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करने का संगीन आरोप लगाया।

आजाद ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि रंगदारी और चंदा चोरी में शामिल भारतीय जनता पार्टी बार-बार राम मंदिर की बात क्यों करती है? मैं राम मंदिर नहीं गया हूं, मैं कामाख्या मंदिर गया हूं। क्या उनका कहना यह है कि जो इंसान मां कामाख्या की पूजा करता है, वह हिंदू नहीं है? मैं कामाख्या देवी और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाता हूं, लेकिन राम मंदिर नहीं गया।"

माता सीता की 'अग्निपरीक्षा' और परित्याग पर उठाए सवाल खुद को माता सीता की जन्मभूमि (मिथिला क्षेत्र) से जुड़ा बताते हुए TMC सांसद ने पौराणिक प्रसंग का हवाला देकर गंभीर सवाल खड़े किए।

कीर्ति आजाद ने कहा, "मैं माता सीता की जन्मभूमि से आता हूं। माता सीता को अग्निपरीक्षा देनी पड़ी थी और उसमें सफल होने के बावजूद उन्हें त्याग दिया गया था। क्या किसी भी इंसान के लिए अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है कि उसे अग्निपरीक्षा दिलाए और पास होने के बाद भी छोड़ दे? यह कतई सही नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा देश में 'राम राज्य' नहीं बल्कि 'रावण राज्य' लेकर आई है। पार्टी के पास राम मंदिर के अलावा कोई दूसरा जनहित का मुद्दा नहीं बचा है।