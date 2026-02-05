Hindustan Hindi News
Neither They have thought, nor vision or integrity PM Modi criticize Congress party over low growth rate of India
न उनके पास सोच थी, न विजन और न ही निष्ठा; भाषण शुरू करते किस बात पर कांग्रेस पर बरसे PM मोदी?

न उनके पास सोच थी, न विजन और न ही निष्ठा; भाषण शुरू करते किस बात पर कांग्रेस पर बरसे PM मोदी?

संक्षेप:

PM मोदी ने कहा कि हमें ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है।

Feb 05, 2026 05:50 pm IST
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार, 5 फरवरी को) मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर पुरजोर निशाना साधा और कहा कि उनके पास न तो सोच थी, न ही कोई विजन और न ही देश को आगे ले जाने की कोई निष्ठा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी बात पर कोई भरोसा न हो रहा हो तो लाल किले की प्राचीर से कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए हैं, उनका विश्लेषण करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " हमें ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है।" पीएम मोदी ने कहा, "देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है।" पीएम मोदी ने कहा कि देश आज तेज गति और लो इंफ्लेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जब हमने शासन संभाला तो देश हमें फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में मिला था लेकिन अब हम इसे चौथे नंबर तक लेकर आए हैं और बहुत जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है।

जो थक गए, वे बिचारे चले गए

पीएम ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग थक गए, वे बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बनाकर रखी थी कि दुनिया का कोई भी देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे गए होंगे, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा।

आज देश सामर्थ्य दिखा रहा है

पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के बाद आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। दुनिया का झुकाव आज भारत की तरफ है। भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिये इच्छाशक्ति दिखाई थी, जापान हमारा पार्टनर था। आज देश सामर्थ्य दिखा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वोटबैंक की राजनीति होती रही। प्रधानमंत्रियों की लाल किले की प्राचीर से भाषण का विश्वलेषण कर लें, समझ आ जाएगा कि उनके पास विजन नहीं था। पीएम ने कहा कि उनकी गलतियों को ठीक करने में हमारी ज्यादातर ताकत लग रही है।

ऐसा हाल करके रखा कि देश 11 नंबर पर पहुंच गया था

पीएम मोदी ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, तब हम दुनिया में छह नंबर की इकोनॉमी थे।लेकिन इन लोगों ने ऐसा हाल करके रखा कि 11 नंबर पर पहुंचा दिया। आज हम 3 नंबर पर जाने की दिशा में तेज गति से अग्रसर हैं।आज हर क्षेत्र में भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत की ग्रोथ बहुत हाई है। हाई ग्रोथ और लो इंफ्लेशन, ये एक यूनिक संयोग है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है।

