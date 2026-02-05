न उनके पास सोच थी, न विजन और न ही निष्ठा; भाषण शुरू करते किस बात पर कांग्रेस पर बरसे PM मोदी?
PM मोदी ने कहा कि हमें ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरुवार, 5 फरवरी को) मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर पुरजोर निशाना साधा और कहा कि उनके पास न तो सोच थी, न ही कोई विजन और न ही देश को आगे ले जाने की कोई निष्ठा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी बात पर कोई भरोसा न हो रहा हो तो लाल किले की प्राचीर से कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिए हैं, उनका विश्लेषण करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " हमें ना रुकना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है।" पीएम मोदी ने कहा, "देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। आज दुनिया भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है।" पीएम मोदी ने कहा कि देश आज तेज गति और लो इंफ्लेशन के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जब हमने शासन संभाला तो देश हमें फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में मिला था लेकिन अब हम इसे चौथे नंबर तक लेकर आए हैं और बहुत जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है।
जो थक गए, वे बिचारे चले गए
पीएम ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग थक गए, वे बिचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बनाकर रखी थी कि दुनिया का कोई भी देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे गए होंगे, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा।
आज देश सामर्थ्य दिखा रहा है
पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के बाद आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। दुनिया का झुकाव आज भारत की तरफ है। भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिये इच्छाशक्ति दिखाई थी, जापान हमारा पार्टनर था। आज देश सामर्थ्य दिखा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वोटबैंक की राजनीति होती रही। प्रधानमंत्रियों की लाल किले की प्राचीर से भाषण का विश्वलेषण कर लें, समझ आ जाएगा कि उनके पास विजन नहीं था। पीएम ने कहा कि उनकी गलतियों को ठीक करने में हमारी ज्यादातर ताकत लग रही है।
ऐसा हाल करके रखा कि देश 11 नंबर पर पहुंच गया था
पीएम मोदी ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, तब हम दुनिया में छह नंबर की इकोनॉमी थे।लेकिन इन लोगों ने ऐसा हाल करके रखा कि 11 नंबर पर पहुंचा दिया। आज हम 3 नंबर पर जाने की दिशा में तेज गति से अग्रसर हैं।आज हर क्षेत्र में भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत की ग्रोथ बहुत हाई है। हाई ग्रोथ और लो इंफ्लेशन, ये एक यूनिक संयोग है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।