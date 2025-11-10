न कील, न गड्ढा; मृतकों के शरीर भी काले नहीं... दिल्ली धमाके से जुड़े 5 सुराग जो कर रहे जांच टीम को परेशान

संक्षेप: अधिकारी इस बात के लेकर फिलहाल परेशान हैं कि धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ, वहां गड्ढा नहीं हुआ है। दूसरी बात कि इस घटना में जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, उनके शरीर काले नहीं पड़े हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बहुत व्यस्त इलाके में लाल किले के पास सोमवार की शाम हुए कार ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हु हैं, जिनका LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है और घटनास्थल का भी जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की सभी एंगल से जांच की जी रही है।

इस बीच, पुलिस और NIA की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटनास्थल से सुराग जुटा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ और ये हादसा हुआ है, वह हरियाणा नंबर की गाड़ी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि यह गाड़ी गुरुग्राम में सलमान का नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि उसने कहा है कि उनसे ये गाड़ी बेच दी थी। फिलहाल सलमान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है, जिसे गाड़ी बेची गई थी। उस कार में तीन लोग बैठे थे, जब धमाका हुआ था। उस कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ था।

फॉरेंसिक टीम क्यों परेशान? घटनास्थल पर पहुंची एजेंसियों के अधिकारी इस बात के लेकर फिलहाल परेशान हैं कि धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ, वहां गड्ढा नहीं हुआ है। दूसरी बात कि इस घटना में जो घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, उनके शरीर काले नहीं पड़े हैं। एक बड़ी बात फॉरेंसिट टीम को हैरान कर रही है कि घायलों या मृतकों के शरीर पर कील या उसके निशान नहीं मिले हैं। इससे फॉरेंसिक टीम किसी खास नतीजे पर अभी नहीं पहुंच सकी है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस बहरहाल, दिल्ली पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि उस कार के रूट की पहचान की जी सके। दिल्ली पुलिस की आतंकरोधी शाखा भी घटनास्थल पर पहुंची है। फिलहाल आतंकी घटना या आतंक के लिए किसी सामान को लाने-ले जाने से भी इनकार नहीं किया गया है।