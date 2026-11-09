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न हाथ में लेकर, न बालकनी से… दिवाली पर इस शहर में पहली बार रॉकेट छोड़ने पर लगा बैन!

By Shubham Sharma
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दिवाली के दौरान ठाणे में कम से कम 11 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा।

Diwali Crackers
यह प्रतिबंध 9 नवंबर 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2027 की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। (File Photo)

दिवाली उत्सव के दौरान बहुमंजिला इमारतों और रिहाइशी इलाकों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र के ठाणे जिला प्रशासन ने एक बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। ठाणे के जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पंचाल ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में रॉकेट और हवा में उड़ने वाले सभी प्रकार के आतिशबाजी पटाखों पर 2 महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है।

यह प्रतिबंध 9 नवंबर 2026 से लागू होकर 8 जनवरी 2027 की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11 जगह आग लगने और बालकनी से रॉकेट छोड़ने के बाद कड़ा कदम

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दिवाली के दौरान ठाणे में कम से कम 11 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा।

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जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि नागरिक बेहद असुरक्षित तरीकों से जैसे हाथों में पकड़कर या बालकनियों से रॉकेट और हवाई पटाखे छोड़ रहे थे।

चीफ फायर ऑफिसर ने सचेत किया कि घनी आबादी वाले इलाकों में इमारतों की छतों, पार्किंग लॉट, बालकनियों और रिफ्यूज एरिया से रॉकेट दागे जा रहे थे, जिससे कई रिहाइशी सोसायटियों और जमा ज्वलनशील कचरे में आग लग गई।

यह निषेधाज्ञा सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ निजी परिसरों, सोसायटियों के आहाते, बालकनी और अपार्टमेंट्स की छतों पर भी पूरी तरह लागू होगी।

ऐसे रॉकेट छोड़ने पर 2 साल तक की हो सकती है जेल

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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बिना किसी वाजिब कारण के सरकारी आदेश का उल्लंघन करने या बाधा डालने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

अगर इस लापरवाही या उल्लंघन के कारण किसी की जान को खतरा पैदा होता है या जान-माल का नुकसान होता है, तो दोषसिद्ध होने पर सजा को बढ़ाकर 2 साल की कैद किया जा सकता है।

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जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पंचाल ने पुलिस, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीमों को हाउसिंग सोसायटियों में जागरूकता फैलाने और इस आदेश को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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